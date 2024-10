Os agentes vão investigar a prática de corrupção eleitoral, porte ilegal de arma de fogo, lavagem de dinheiro e organização criminosa - Divulgação / Polícia Federal

Publicado 24/10/2024 15:47 | Atualizado 24/10/2024 17:17

Rio - A Polícia Federal prendeu dois homens em flagrante transportando R$ 500 mil em espécie no bairro de Icaraí, em Niterói, na Região Metropolitana. A suspeita é de que o montante seria utilizado para corrupção eleitoral, já que a cidade terá o segundo turno nas eleições municipais.

A ação foi conduzida pelo Grupo de Combate aos Crimes Eleitorais (GET) da PF no Rio, em colaboração com agentes da Delegacia de Repressão a Drogas (DRE) e da Delegacia de Direitos Humanos e Defesa Institucional (Delinst). Os nomes dos suspeitos não foram divulgados.

O valor estava em uma mochila, dentro de um carro que é de uso exclusivo do Departamento de Estradas e Rodagens do Rio de Janeiro (DER-RJ). Também foi encontrado um revólver calibre 38, com cinco munições.

Os dois suspeitos foram encaminhados, junto com o veículo e a quantia apreendida, à Superintendência Regional da Polícia Federal, no Centro do Rio. Os agentes vão investigar a prática de corrupção eleitoral, porte ilegal de arma de fogo, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Por meio de nota, o Departamento de Estradas e Rodagem informou que o carro apreendido não pertence ao órgão. "Não há nenhum veículo desse modelo a serviço ou de propriedade do órgão. Um dirigente do DER já está, pessoalmente, na Polícia Federal para esclarecer o equívoco", informou.

Este ano, a Polícia Federal já apreendeu um total de R$ 4.565.040,00 em espécie durante operações voltadas ao combate à corrupção eleitoral.