Menina está internada desde sexta-feira (18), no Hospital Adão Pereira Nunes - Arquivo / Pedro Teixeira / Agência O Dia

Menina está internada desde sexta-feira (18), no Hospital Adão Pereira NunesArquivo / Pedro Teixeira / Agência O Dia

Publicado 24/10/2024 15:46 | Atualizado 24/10/2024 15:51

Rio - A menina E.O.F, de 3 anos, que foi baleada na quinta-feira da semana passada (17), em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, segue em estado gravíssimo no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias. Ela foi atingida ao sair com os pais para uma consulta médica e já está internada no CTI há sete dias.

Segundo a Prefeitura de Caxias, nesta quinta-feira (24), a paciente passou por exames complementares e avaliação pela equipe de neurocirurgia e multidisciplinar da unidade, sendo submetida a um procedimento de drenagem de hematoma intracerebral temporal esquerdo e craniotomia descompressiva extensa. Ela chegou à unidade transferida do Hospital Infantil de Belford Roxo.



Segundo a Polícia Civil a investigação está em andamento na 54ª DP (Belford Roxo). Os agentes estão em busca de demais testemunhas e realizam diligências para identificar a origem do disparo que atingiu a vítima.

Segundo dados do Instituto Fogo Cruzado, 17 crianças foram baleadas na Região Metropolitana do Rio em 2024, sendo 11 delas por bala perdida.