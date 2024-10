Publicado 25/10/2024 00:00

Na Manchete, três pessoas morrem durante confronto em ação policial no Complexo de Israel

Em Rio, Três trabalhadores da Cedae morrem em obra na Baixada após desabamento de muro

"Nunca vi nada nessa dimensão", diz instrutor de surfe que teve o carro depredado por vândalos da torcida do Penãrol

Delegado Rivaldo Barbosa, acusado de participar do assassinato da vereadora Marielle Franco, presta depoimento no STF

No Ataque, Vasco vence o Cuiabá, em São Januário, pelo Brasileiro

Em Brasil, Adilson Maguila, um dos maiores boxeadores brasileiros, morre aos 66 anos em São Paulo

No D, Vanessa da Mata faz show neste fim de semana

Em Economia, Agências do INSS fecham na próxima segunda-feira no ponto facultativo do Dia do Servidor Público