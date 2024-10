Incidente aconteceu em nova estação de tratamento da Cedae - Reprodução

Publicado 24/10/2024 19:03

Rio - Três funcionários de uma empresa que presta serviço para a Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio (Cedae) morreram após um muro desabar, na tarde desta quinta-feira (24), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, por conta da forte ventania e chuva que atingem todo o estado . De acordo com a empresa, os operários trabalhavam na Estação de Tratamento (ETA) no momento do incidente.

As vítimas construíam um muro na nova unidade de tratamento do local quando, segundo a companhia, um vento forte, repentino, provocou o desabamento.

Militares do Corpo de Bombeiros foram acionados para retirar os corpos dos escombros na Rua Azaleia por volta das 15h50, mas encontraram Kauã Monsão, de 20 anos, Antônio Júnior, de aproximadamente 30, e um terceiro homem, ainda não identificado, já sem vida. Não há informações sobre o enterro das vítimas.

Já Charley Baltazar, de 49, foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal São Francisco Xavier, em Itaguaí, também na Baixada. De acordo com a prefeitura da cidade, após uma avaliação da ortopedia, que constatou uma fratura de indicação cirúrgica a nível ambulatorial, o homem foi direcionado a unidade para ser regulado e seguir tratamento.

Ventania e chuva deixam cidades às escuras



Devido à força do vento e da chuva, várias cidades do estado do Rio ficaram sem energia elétrica. Segundo a Enel, as regiões mais afetadas no momento são o Sul Fluminense e a Região Metropolitana, principalmente as cidades de São Gonçalo, Magé, Itaboraí, Duque de Caxias, Niterói e Angra dos Reis.



"A distribuidora mobilizou seu plano de contingência e realizou manobras remotas na rede, reduzindo o volume de clientes atingidos. A distribuidora também reforçou o número de equipes em campo e os técnicos estão atuando nas ruas para realizar os reparos necessários e restabelecer o fornecimento de energia a todos os clientes o mais rapidamente possível", disse a Enel.



A Light informou que técnicos estão trabalhando em casos pontuais para restabelecer a energia o mais breve possível. Os locais mais afetados são Zona Norte e Baixada Fluminense. "As equipes estão nas ruas realizando os reparos necessários e apoiando as ações dos órgãos municipais, afastando os galhos que atingiram a rede elétrica e impactaram o fornecimento de energia para os clientes", disse.

A Avenida Brasil, na altura da Cidade Alta, também está no escuro por causa da chuva. A via, considerada uma das mais importantes do Rio de Janeiro, foi palco de momentos de terror, após um intenso tiroteio entre criminosos do Complexo de Israel, na Zona Norte do Rio, e policiais militares. Ao todo, três inocentes morreram no fogo cruzado.

Navio à deriva

Devido aos fortes ventos que atingiram a Baía de Guanabara, o Navio Mercante "Abreu e Lima", que se encontrava em reparos no Estaleiro Ilha S.A. (EISA), na Ilha do Governador, na Zona Norte, se desprendeu do cais, após o rompimento dos cabos de amarração, vindo a encalhar a cerca de 200 metros do estaleiro.

A Marinha do Brasil, por meio da Capitania dos Portos do Rio de Janeiro (CPRJ), informou que o estaleiro acionou três rebocadores que já estão realizando a manobra de desencalhe do navio, mantendo-o em segurança.



Segundo a Marinha, não havia pessoas nem combustível a bordo. Não houve vítimas nem danos a terceiros ou poluição hídrica.



"A CPRJ instaurará um Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN) para apurar causas, circunstâncias e possíveis responsabilidades. Concluído o inquérito e cumpridas as formalidades legais, o mesmo será encaminhado ao Tribunal Marítimo, que fará a devida distribuição e autuação, o qual remeterá à Procuradoria Especial da Marinha, para que adote as medidas previstas no Art. 42 da Lei n° 2.180/54", explicou.

*Em atualização