Forte ventania em Vila Valqueire, na Zona Oeste - Reprodução / Redes Socias

Publicado 24/10/2024 16:49

Rio - A forte chuva e a ventania que atingiram o estado do Rio, na tarde desta quinta-feira (24), deixaram rastros de alagamento e destruição nas zonas Norte e Oeste, além de cidades na Costa Verde, Região Metropolitana e da Baixada Fluminense. Vários pontos do estado ficaram às escuras.

Veja o vídeo:

O Centro de Operações Rio (COR) registrou, por volta das 17h30, chuva forte em praticamente todas as regiões da capital. Os maiores acumulados em uma hora foram registrados na Barra da Tijuca/Riocentro, na Zona Oeste, (23,6mm) e em Anchieta (20,2mm), na Zona Norte.



Conforme previsto pelo Sistema Alerta Rio, o vento também foi bastante intenso. Por volta das 16h30, houve registro de vento muito forte no Aeroporto do Galeão. A velocidade atingiu os 87 km/h, segundo dados da Redemet.

Foram contabilizados, até por volta das 17h30, 11 bolsões d'água, na cidade, como na Estrada do Mendanha, em Campo Grande, e na Estrada da Pedra, em Guaratiba. Equipes da Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) e da Secretaria de Conservação foram mobilizadas e parte desses acúmulos d’água já foram desfeitos.

O COR também registrou seis quedas de árvores ou galhos de árvores. Equipes da Comlurb também foram acionadas para liberar as vias.

A SuperVia informou que, em razão das fortes chuvas que afetaram o sistema de energia, trens para Santa Cruz não estão realizando parada na estação Benjamim do Monte. O translado Central x Gramacho funciona em intervalo médio de 15 minutos.

Moradores de São Gonçalo e Niterói se assustaram com a ventania que atingiu os bairros desses municípios, por volta das 16h30. Segundo a Defesa Civil de São Gonçalo, há possibilidade de pancadas de chuva moderada a forte com raios nas próximas horas.

Parte do forro do Shopping Partage, em São Gonçalo, caiu devido à forte chuva que atingiu a cidade. Segundo a direção, o local foi imediatamente isolado e o shopping foi temporariamente fechado. "Estamos tomando todas as providências necessárias para realizar os reparos. Seguimos monitorando a situação e reforçamos nosso compromisso com o bem-estar de nossos consumidores, colaboradores e lojistas", diz a nota.

Em Angra dos Reis, dois trechos da Rio-Santos, na altura da Sapinhatuba 3 e no Morro do Moreno, em Jacuecanga, foram registras queda de árvores. A Defesa Civil foi acionada e já está nos locais com equipes da CCR, para liberar a pista.

Navio à deriva

Devido aos fortes ventos que atingiram a Baía de Guanabara, o Navio Mercante "Abreu e Lima", que se encontrava em reparos no Estaleiro Ilha S.A. (EISA), na Ilha do Governador, na Zona Norte, se desprendeu do cais, após o rompimento dos cabos de amarração, vindo a encalhar a cerca de 200 metros do estaleiro.

A Marinha do Brasil, por meio da Capitania dos Portos do Rio de Janeiro (CPRJ), informou que o estaleiro acionou três rebocadores que já estão realizando a manobra de desencalhe do navio, mantendo-o em segurança.



Segundo a Marinha, não havia pessoas nem combustível a bordo. Não houve vítimas nem danos a terceiros ou poluição hídrica.



"A CPRJ instaurará um Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN) para apurar causas, circunstâncias e possíveis responsabilidades. Concluído o inquérito e cumpridas as formalidades legais, o mesmo será encaminhado ao Tribunal Marítimo, que fará a devida distribuição e autuação, o qual remeterá à Procuradoria Especial da Marinha, para que adote as medidas previstas no Art. 42 da Lei n° 2.180/54", explicou.



Cidades às escuras

Devido à força do vento e da chuva, várias cidades do estado do Rio ficaram sem energia elétrica. Segundo a Enel, as regiões mais afetadas no momento são o Sul Fluminense e a Região Metropolitana, principalmente as cidades de São Gonçalo, Magé, Itaboraí, Duque de Caxias, Niterói e Angra dos Reis.



"A distribuidora mobilizou seu plano de contingência e realizou manobras remotas na rede, reduzindo o volume de clientes atingidos. A distribuidora também reforçou o número de equipes em campo e os técnicos estão atuando nas ruas para realizar os reparos necessários e restabelecer o fornecimento de energia a todos os clientes o mais rapidamente possível", disse a Enel.

A Light informou que técnicos estão trabalhando em casos pontuais para restabelecer a energia o mais breve possível. Os locais mais afetados são Zona Norte e Baixada Fluminense. "As equipes estão nas ruas realizando os reparos necessários e apoiando as ações dos órgãos municipais, afastando os galhos que atingiram a rede elétrica e impactaram o fornecimento de energia para os clientes", disse.

A Avenida Brasil, na altura da Cidade Alta, também está no escuro por causa da chuva. A via, considerada uma das mais importantes do Rio de Janeiro, foi palco de momentos de terror, após um intenso tiroteio entre criminosos do Complexo de Israel, na Zona Norte do Rio, e policiais militares. Ao todo, três inocentes morreram no fogo cruzado.

Previsão

De acordo com o Alerta Rio, há previsão de pancadas de chuva moderada a forte, acompanhadas de raios e ventos intensos, para a tarde e noite desta quinta-feira. O cenário se repete na sexta-feira (25), com previsão de tempo instável ao longo do dia.

O Aviso Meteorológico, que segue válido até as 23h de sexta, está relacionado à chegada de uma frente fria proveniente do oceano. Segundo o Alerta Rio, as condições meteorológicas são influenciadas por áreas de instabilidade em níveis médios e altos da atmosfera, além do calor e da alta umidade presentes na região.

O final de semana será de tempo fechado na cidade e após dias de calor e risco de tempestades, as temperaturas começam a cair. No sábado (26), há previsão de chuva a qualquer momento do dia. Os termômetros vão marcar entre a mínima de 19°C e a máxima de 31°C.



No domingo (27), haverá uma queda brusca de temperatura, com máxima de 25°C e mínima de 17°C. Assim como no sábado, também ocorre chuva fraca a moderada, mas de forma isolada, a qualquer momento do dia.



A próxima segunda-feira (28) também será de instabilidade no tempo, com previsão de chuva fraca a qualquer momento. O céu permanece nublado e os termômetros marcam a máxima prevista de 26°C e mínima de 17°C.