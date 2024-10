Publicado 25/10/2024 00:00

Em comunicado preocupante sobre cenário fiscal do Brasil, FMI prevê, até fim do governo Lula 3, aumento de 10,8% no peso da dívida pública sobre PIB. Caso se concretize, quadro será o pior desde a pandemia e deve afugentar investimentos internacionais.

Inflação sobe 0,54% em outubro, pior resultado para o mês desde 2020. Alta acumulada em 12 meses atinge 4,47% e cola no teto da meta, estabelecido em 4,5% pelo Conselho Monetário. Índice no limite de tolerância torna quase certo novo aumento da Selic.