Familiares e amigo de Renato Oliveiro seguiram para o Hospital de Bonsucesso onde a vítima está internada - Renan Areias/Agência O Dia

Publicado 24/10/2024 12:30 | Atualizado 24/10/2024 13:20

Rio - O passageiro baleado dentro de um ônibus, durante um tiroteio na Avenida Brasil , morreu, no início da tarde desta quinta-feira (24). Renato Oliveira, de 48 anos, estava dentro de um coletivo da Transportadora Tinguá, que fazia a linha 493 Ponto Chic x Central, quando acabou atingido na cabeça. A informação foi confirmada pelo Hospital Federal de Bonsucesso, para onde a vítima havia sido socorrida. Além dele, um idoso também morreu e outras quatro pessoas ficaram feridas , por conta do confronto entre policiais militares e criminosos, no Complexo de Israel, na Zona Norte.

De acordo com o Hospital Federal de Bonsucesso, Renato tinha o quadro grave, chegou a passar por cirurgia e estava sendo assistido pela equipe clínica e cirúrgica, inclusive de neurocirurgia, mas não resistiu. Familiares e um amigo da vítima, que também estavam no ônibus, estão na unidade de saúde desde a manhã desta quarta-feira. Equipes da Polícia Militar e uma viatura de Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) também estiveram no local.

Segundo o amigo da vítima, eles vinham de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, para trabalhar no Rio, quando o ônibus em que estavam foi atingido por disparos e Renato baleado. "Não deu tempo de chegar no emprego (...) Nunca passei por isso. A bala veio dentro do ônibus, vieram metralhando. Foi muito tiro, mesmo, só Jesus", lamentou Adonias dos Santos, 39. Imagens obtidas por O DIA mostram o homem desacordado em um dos bancos do coletivo. Confira abaixo.

Além de Renato, um idoso de 60 anos também foi baleado na cabeça e levado para o Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo (HMMRC), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, Paulo Roberto de Souza já chegou sem vida à unidade. Ainda foi socorrido para o HMMRC, Geneilson Eustáquio Ribeiro, de 49 anos. Ele teve perfuração no crânio, precisou ser entubado e transferido para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes. O quadro do homem é considerado gravíssimo.

Já Alayde dos Santos Mendes, 24, atingida na coxa direita, com lesão superficial, foi atendida no hospital e recebeu alta. No Hospital Federal de Bonsucesso, um homem ferido na região glútea segue internado na ortopedia, em observação. O quadro dele é estável. Um terceiro baleado, no antebraço, já recebeu alta médica. Até o momento, não há informações das circunstâncias em que Paulo Roberto, Geneilson, Alayde e as outras duas vítimas, não identificadas, foram atingidas.

A troca de tiros teve início nas primeiras horas da manhã, em uma operação do 16º BPM (Olaria) para coibir roubos de veículos e cargas no Complexo de Israel. A Avenida Brasil chegou a ser interditada e o município ficou em Estágio 2 , quando há risco de ocorrência de alto impacto.