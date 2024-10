Avenida Brasil ficou interditada na altura da Cidade Alta - Reprodução/ TV Globo

Publicado 24/10/2024 10:53 | Atualizado 24/10/2024 11:47

Rio - Rio - O intenso tiroteio que ocorreu na Avenida Brasil por conta de uma operação da Polícia Militar no Complexo de Israel, na Zona Norte, levou a cidade do Rio a entrar no Estágio 2 às 8h35 desta quinta-feira (24). Após 2h40, por volta das 11h15, o município voltou ao Estágio 1.

De acordo com o Centro de Operações Rio, o tiroteio também afetou significativamente o corredor Transbrasil. Além disso, linhas municipais tiveram o trajeto alterado. Há cerca de 20 minutos, a Avenida Brasil foi totalmente liberada.

A Mobi-Rio, responsável pelo BRT, informou que os serviços 60 - Terminal Deodoro x Terminal Gentileza (Parador), 61 - Terminal Deodoro x Terminal Gentileza (Expresso) e 71 Vigário Geral x Terminal Gentileza (Expresso) operaram com intervalos irregulares. Neste momento, os intervalos estão em processo de normalização.

De acordo com o Rio Ônibus, 35 linhas de ônibus foram afetadas com o fechamento da Avenida Brasil. "Mais um dia em que o direito de ir e vir da população carioca é prejudicado pela falta de segurança pública da cidade. O Sindicato apela para que as autoridades tomem as devidas providências para garantir o direito básico de deslocamento das pessoas", declarou o sindicato das empresas de ônibus, em nota.

A operação acontece nas comunidades da Cidade Alta, Cinco Bocas e Pica-Pau. Por volta das 7h, devido à troca de tiros, a Avenida Brasil precisou ser interditada no sentido Zona Oeste, a partir do BRT Cidade Alta, e no sentido Centro, na altura do viaduto de Vigário Geral.

Nas redes sociais, imagens mostram dezenas de pessoas abandonando seus veículos e ônibus para deitarem no chão e se protegerem dos tiros.

Segundo a Polícia Militar, a operação tem como objetivo coibir roubo de veículos e cargas. Até o momento, não há registros de prisões ou apreensões.

Feridos na operação

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias, três pessoas feridas no confronto deram entrada no Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo (HMMRC). Paulo Roberto de Souza, de 60 anos, foi baleado na cabeça e chegou sem vida à unidade. Já Geneilson Eustáquio Ribeiro, 49, sofreu uma perfuração no crânio, foi entubado e tem quadro gravíssimo, enquanto Alayde dos Santos Mendes, 24, atingida na coxa direita, está estável e em acompanhamento médico.