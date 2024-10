Instrutor de surfe teve carro destruído por torcedores do Peñarol - Pedro Teixeira/Agência O DIA

Publicado 24/10/2024 13:21

Rio - Dentre os veículos destruídos por torcedores do Penãrol durante confusão generalizada nesta quarta-feira (23), está o carro do instrutor de surfe Marcelo Barbosa, de 58 anos. O veículo, que estava estacionado na Avenida Lúcio Costa, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste, teve todos os vidros quebrados. Na ocasião, motos foram queimadas e um quiosque foi saqueado.

Ao DIA, o instrutor que também é guarda-vidas aposentado do Corpo de Bombeiros, contou que tem uma escola de surfe na região há mais de 30 anos, e que ainda assim nunca presenciou nada parecido.



"Nunca vi nada nessa dimensão, nunca aconteceu isso aqui na nossa área. No começo da confusão eu estava aqui e depois sai em uma missão para ajudar uma pessoa, e me ligaram falando que estava queimando meu carro, que tinham queimado as motos e estavam colocando fogo no meu carrinho de trabalho. Eu vim correndo", contou.



Por sorte, o veículo não foi incendiado. Segundo Marcelo, colegas e alunos impediram que os torcedores terminassem de destruir o automóvel.



"Graças a Deus o pessoal protegeu e conseguiram intervir. Eles quebraram tudo, mas o pior não aconteceu, que seria o fogo. Todo mundo conhece esse carro, é serventia não só para os surfistas mais para o pessoal local", disse.



Marcelo disse também que os torcedores arrebentaram os banners da escola e tentaram colocar fogo no depósito das pranchas de surfe. "O prejuízo seria maior porque tem umas 40 pranchas e eu ficaria sem trabalhar. Eu vou ficar sem carro por um bom tempo porque não tenho como arcar com esse prejuízo, vamos ver se vai ter alguém para me ajudar", lamentou.

Torcedores presos e deportados





A Polícia Civil do Rio identificou e individualizou as condutas dos torcedores do Peñarol envolvidos em uma confusão generalizada no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste, na tarde desta quarta-feira (23). No total, 22 homens foram presos em flagrante e um adolescente foi apreendido . Outros 330 uruguaios também vão responder por crimes contra a paz no esporte.