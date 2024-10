Não deu tempo de chegar no emprego, diz Adonias dos Santos sobre passageiro baleado na cabeça em ônibus - Renan Areias/Agência O Dia

Publicado 24/10/2024 10:48 | Atualizado 24/10/2024 13:44

Rio - Dois homens morreram e outras quatro pessoas ficaram feridas, nesta quinta-feira (24), durante um intenso confronto no Complexo de Israel , na Zona Norte. Policias militares realizam uma operação nas comunidades da Cidade Alta, Cinco-Bocas e Pica-Pau, e trocaram tiros com bandidos ao longo de toda a manhã. Motoristas e passageiros que estavam na Avenida Brasil ficaram no meio do fogo cruzado e chegaram a abandonar os veículos e deitar no chão para se protegerem dos disparos. A via ficou interditada, mas já foi liberada.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias, três pessoas baleadas na ação foram levadas para o Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo. Segundo a direção da unidade, o idoso Paulo Roberto de Souza, de 60 anos, chegou já sem vida, com uma perfuração na região da cabeça. Além dele, Geneilson Eustáquio Ribeiro, 49, teve perfuração no crânio, foi entubado e transferido para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes. O quadro do homem é gravíssimo. Já Alayde dos Santos Mendes, 24, atingida na coxa direita, com lesão superficial, recebeu alta.

Além dos feridos socorridos para Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, outros três homens foram levados para o Hospital Federal de Bonsucesso, na Zona Norte do Rio. De acordo com a direção da unidade, uma das vítimas, de 48 anos, foi baleada na cabeça e tinha quadro de saúde grave. Renato Oliveira chegou a passar por cirurgia mas, no início da tarde, a unidade de saúde informou que ele não resistiu e acabou morrendo

Renato foi atingido na cabeça dentro de um ônibus da Transportadora Tinguá, que fazia a linha 493 Ponto Chic x Central. Ele vinha de Nova Iguaçu para trabalhar no Rio, e foi baleado quando o coletivo passava pela Avenida Brasil. Imagens obtidas por O DIA mostram o homem desacordado em um dos bancos do coletivo. "Não deu tempo de chegar no emprego (...) Nunca passei por isso. A bala veio dentro do ônibus, vieram metralhando. Foi muito tiro, mesmo, só Jesus", desabafou Adonias dos Santos, 39, amigo de Renato, que também estava no ônibus e ajudou a socorrer a vítima.

Ainda no Hospital Federal de Bonsucesso, um homem ferido na região glútea segue internado na ortopedia, em observação. O quadro dele é estável. Um terceiro baleado, atingido no antebraço, já recebeu alta médica. Até o momento, não há informações das circunstâncias em que as vítimas foram antigidas.

Operação fecha Avenida Brasil e afeta transportes, escolas e saúde

A troca de tiros teve início nas primeiras horas da manhã, durante uma operação do 16º BPM (Olaria) para coibir roubos de veículos e cargas no Complexo de Israel. Até o momento, não há registro de prisões ou apreensões na região. Por volta das 7h, a Avenida Brasil precisou ser interditada, na altura da Cidade Alta, e seguiu com interdições intermitentes, até ser liberada, por volta das 9h40. Segundo o Centro de Operações Rio (COR), o município está em Estágio 2 desde às 8h35, quando há risco de ocorrência de alto impacto.