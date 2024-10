Alunos da UFRRJ estão há dois dias sem aulas no câmpus de Seropédica - Divulgação/UFRRJ

Publicado 23/10/2024 10:00 | Atualizado 23/10/2024 10:03

Rio - Alunos da Universidade Federal Rural do Rio (UFFRJ) estão há dois dias sem aulas, por conta da falta d'água em Seropédica, na Baixada Fluminense. A região teve o abastecimento interrompido, nesta terça-feira (22), devido à manutenção no sistema de produção Ribeirão das Lajes, em Piraí, no Sul Fluminense. O serviço estava previsto para ser concluído ainda ontem, mas precisou ser estendido e deve ser finalizado na tarde desta quarta-feira (23).

Em um comunicado publicado nas redes sociais nesta quarta-feira, a UFRRJ informou a suspensão das atividades acadêmicas e administrativas pelo segundo dia consecutivo. A Administração Central da instituição afirmou ainda que a Prefeitura Universitária "continuará realizando o monitoramento do nível de armazenamento das caixas d’água dos alojamentos universitários e do Restaurante Universitário", para realizar o reabastecimento por meio de caminhões pipas, em caso de necessidade.

A Universidade Federal do Rio (UFRJ) também disse que a Cidade Universitária, na Ilha do Fundão, Zona Norte, ficou sem abastecimento de água, mas não suspendeu as atividades. O comunicado divulgado pela Prefeitura Universitária diz que a instituição não foi comunicada previamente sobre o desabastecimento. A paralisação da operação afetou todo o município de Seropédica, bem como bairros do Rio e de Itaguaí, na Região Metropolitana, e de Nova Iguaçu, Queimados, Japeri e Paracambi, na Baixada Fluminense. Confira ao final.

A Águas do Rio aproveitou a interrupção programada para manutenção anual da Light, no Complexo Hidrelétrico de Lajes, nesta terça-feira, para instalar 20 equipamentos em tubulações de grande porte, que cortam a capital e a Baixada Fluminense. A previsão era que as obras fossem concluídas ainda na noite de ontem mas, segundo a concessionária, precisou ser estendida para a tarde de hoje, "devido à complexidade dos serviços". Após a finalização, o fornecimento será normalizado, de forma gradativa, em até 72 horas.

Por conta da interrupção no abastecimento, a Rio+ Saneamento informou aos clientes sobre a paralisação no fornecimento em bairros de quatro cidades da Região Metropolitana e Baixada Fluminense. A concessionária também prevê que a regularização da distribuição ocorrerá, após a conclusão dos serviços, em até 72 horas, de forma gradual, especialmente em áreas mais elevadas e em pontas de rede.

A Águas do Rio orientou os clientes a manterem reserva de água em cisternas e caixas d'água para as atividades essenciais e adiar tarefas que demandem alto consumo. A concessionária recebe ligações gratuitras e mensagens via WhatsApp pelo telefone 0800 195 0 195. Já a Rio+ Saneamento recomendou que os consumidores utilizem água de forma consciente e não realizem atividades não essenciais. No Rio, clientes podem entrar em contato através do 0800 772 1025, e na Região Metropolitana, pelo 0800 772 1027.



Áreas afetadas Águas do Rio

Rio de Janeiro: Benfica, Bento Ribeiro, Bonsucesso, Cachambi, Caju, Catete, Catumbi, Centro, Cidade Nova, Cidade Universitária, Complexo do Alemão, Del Castilho, Engenho da Rainha, Engenho Novo, Estácio, Flamengo, Gamboa, Glória, Guadalupe, Higienópolis, Honório Gurgel, Ilha do Governador, Inhaúma, Jacaré, Jacarezinho, Lapa, Laranjeiras, Madureira, Mangueira, Manguinhos, Maré, Marechal Hermes, Maria da Graça, Olaria, Oswaldo Cruz, Penha, Penha Circular, Pilares, Praça da Bandeira, Ramos, Riachuelo, Rocha, Rocha Miranda, Sampaio, Santo Cristo, São Cristóvão, São Francisco Xavier, Saúde, Tomás Coelho, Turiaçu, Vasco da Gama, Vicente de Carvalho, Vila da Penha e Vila Kosmos.



Japeri: Engenheiro Pedreira, Bananal, Caramujos, Das Granjas, Dos Eucaliptos, Marajoara, Mucajá, São Cosme e São Damião, Vila Guandu, Cidade Sr. Do Bonfim.

Nova Iguaçu: partes de Jardim Guandu, KM-32, Lagoinha e Prados Verdes.



Queimados: Distrito industrial, Marajoara, Santo Expedito, Santa Rosa, Valdariosa e partes de Coimbra e Vista Alegre.

Áreas afetadas Rio+ Saneamento



Rio de Janeiro: Deodoro, Gericinó, Padre Miguel, Vila Kennedy e Vila Militar.

Seropédica: Toda a cidade.



Itaguaí: Centro, Monte Serrat, Brisa Mar, Ilha da Madeira, Jardim Ueda, Jardim America, Amendoeira, Vila Ibirapitanga, Chaperó, Vila Margarida, Ponte Petra, Vila Geny, Engenho e Leandro.



Paracambi: Centro, Fábrica, Raia, Quilombo, Capinheira, BNH de Cima, BNH de Baixo, Bom Jardim, Lages, Guarajuba, Amapá, Vila São José – Lages, Sabugo, Cabral, Boqueirão, Vila Nova, Barreira, Vale da Conquista, Paraíso, Bom Jardim e Guarajuba.