Polícia reconstitui últimos passos de Anic Herdy antes de ser morta por Lourival Fatica - Reprodução

Publicado 23/10/2024 12:05 | Atualizado 23/10/2024 12:39

Rio - A Polícia Civil realiza, nesta terça-feira (23), a reprodução simulada da morte de Anic Herdy, na Região Serrana do Rio. A advogada desapareceu em 29 de fevereiro deste ano , em Petrópolis, e o corpo dela só foi encontrado em 25 de setembro, em Teresópolis. O assassino confesso da vítima, Lourival Fatiga, está preso e participa da reconstituição, à pedido da defesa dele

Segundo a advogada Flávia Fróes, a reprodução teve início em um shopping de Petrópolis, onde Anic foi vista pela última vez , ao entrar em um carro Jeep Compass preto, no estacionamento. Em seguida, as equipes e o réu foram para o Motel Fujiama, no distrito de Itaipava, onde a vítima teria sido morta. Em coletiva de imprensa, nesta terça-feira (22), a defesa relatou que após matar a mulher, o assassino confesso pediu ao serviço de quarto para comprar o lençol, que ficou sujo de sangue durante o homicídio.

"Ele alegou que a mulher estaria constrangida com a menstruação no tecido e convenceu a atendente a vender por R$ 200 para que ele pudésse levá-lo", contou a advogada. O tecido serviu para limpar as manchas de sangue na suíte e no carro do réu. A expectativa da defesa é provar que a morte aconteceu no motel , para conseguir a liberdade de Rebecca Azevedo dos Santos, amante de Lourival e única corré que está presa no caso, além do autor do crime. O assassinato no estabelecimento afastaria a possibilidade do crime de extorsão mediante sequestro, pelo qual ela responde.

Entenda o caso



Anic desapareceu em 29 de fevereiro, em Petrópolis, mas o registro do sumiço da advogada só aconteceu em 14 de março, porque Lourival orientou o marido da vítima, Benjamim Herdy, a não procurar as autoridades. Nesse intervalo, o idoso recebia ameaças por mensagens de texto dos supostos sequestradores e pedidos de resgate que totalizam R$ 4,6 milhões