Corpo de Anic Herdy foi encontrado na casa de Lourival Fadica, assassino confesso - Divulgação

Corpo de Anic Herdy foi encontrado na casa de Lourival Fadica, assassino confessoDivulgação

Publicado 21/10/2024 15:38 | Atualizado 21/10/2024 15:40



Rio - A Polícia Civil cumpriu, nesta segunda-feira (21), um mandado de busca e verificação no local onde o corpo da advogada Anic Herdy foi encontrado , em Teresópolis, Região Serrana do Rio. Segundo os investigadores, a ação tem como objetivo complementar a perícia realizada anteriormente. Eles tentam descobrir, por exemplo, a dinâmica do crime e a profundidade do buraco que foi aberto.

O corpo de Anic foi encontrado na noite do último dia 25 na casa de Lourival Correa Netto Fatica, assassino confesso. A revelação do local onde estava o cadáver da vítima foi feita pelo próprio criminoso. O réu pelo crime prestou depoimento na 2ª Vara Criminal de Petrópolis e contou onde enterrou e concretou o cadáver.

A investigação segue em andamento na 105ª DP (Petrópolis).

Reviravolta no caso

O corpo, localizado em avançado estágio de decomposição, estava enrolado em um plástico bolha. A perícia fez um exame de DNA para confirmar que os restos mortais são mesmo de Anic Herdy. Em entrevista coletiva, os advogados de Lourival afirmaram que ele buscou Anic na saída de um shopping em Petrópolis, na Região Serrana, no dia 29 de fevereiro. Depois disso, o acusado se dirigiu a um hotel em Itaipava, onde, segundo a defesa, a matou com um soco no pescoço. Em seguida, ele transportou o corpo dela até um carro.

"O corpo foi enterrado e concretado. Está inteiro, não foi cortado e nem queimado", revelou Fróes durante a coletiva. Lourival apontou o marido da vítima, Benjamim Cordeiro Herdy, de 78 anos, como mandante do crime por meio de uma carta entregue à sua defesa. De acordo com os advogados, o idoso teria ordenado a morte de Anic em janeiro e o falso sequestro seria uma maneira de encobrir o crime. A motivação ainda não foi revelada, mas a defesa de Lourival afirma que o homem destacou que está relacionada a um "grave problema familiar".

"Esse motivo será melhor explicado pelo próprio Benjamim, mas segundo Lourival, trata-se de algo extremamente sério, envolvendo questões familiares. Não foi por conta de uma traição, pois Benjamim já tinha conhecimento do relacionamento extraconjugal, e a relação entre o casal era conturbada", relatou Fróes.

A advogada afirmou que o plano elaborado por Benjamim e Lourival não foi bem-sucedido porque a filha do casal gravou uma conversa comprometedora entre o pai e o principal acusado. Nesse diálogo, eles teriam tentado difamar Anic e enganar a filha, fazendo-a acreditar na versão de que a própria mãe havia forjado o sequestro para fugir com um amante.

A defesa revelou, ainda, que Benjamim teria proposto a Lourival que assumisse a culpa pelo crime sozinho, em troca de uma recompensa financeira. No entanto, quando seus familiares foram indiciados, Lourival se viu sem outra opção a não ser revelar a verdade. A decisão foi tomada para evitar uma condenação, considerada injusta, dos filhos e de Rebecca Azevedo dos Santos, amante de Lourival, já que, de acordo com as investigações da polícia, eles foram os beneficiários dos 4,6 milhões de reais pagos pelo falso sequestro.

Procurado pelo DIA, o advogado João Vitor Ramos, que representa Benjamim e a família de Anic, disse que os familiares entenderam a entrevista como uma ato de desespero e crueldade. Segundo a defesa, Lourival mudou a sua versão, após a conclusão das investigações, para desestabilizar a família da vítima.