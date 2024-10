O homem foi preso em um condomínio de luxo em São Pedro da Aldeia - Divulgação

O homem foi preso em um condomínio de luxo em São Pedro da AldeiaDivulgação

Publicado 22/10/2024 18:09

Rio - Agentes da 125ª DP (São Pedro da Aldeia) prenderam, nesta terça-feira (22), Ilo Coriolano dos Santos Júnior, apontado como líder de uma organização e responsável pelo fornecimento de drogas na região do Vale do Aço, no estado de Minas Gerais. Ele foi encontrado em um condomínio de luxo em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos.

Segundo as investigações, o criminoso também era apontado como mentor de homicídios relacionados ao tráfico na região. Ele fugiu para o estado do Rio após se tornar alvo das buscas. Com documentos falsos, ele passou a morar na Região dos Lagos, onde levava uma vida de luxo em condomínios de alto padrão.

Ao ser detido, o homem ainda tentou enganar as equipes, apresentando uma carteira de habilitação falsa do estado da Bahia, em nome de Ítalo Marcos de Oliveira. Durante as buscas, foi encontrada outra identidade falsa do estado do Pará, também em nome de Ítalo.

Contra ele, foram cumpridos mandados de prisão por organização criminosa e tráfico de drogas. O traficante também foi autuado em flagrante por falsidade ideológica. A ação teve apoio do Ministério Público de Minas Gerais.