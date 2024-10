Evento ocorre com estudantes de escolas dos Complexos da Maré e de Manguinhos - Divulgação

Publicado 22/10/2024 17:15

Rio - A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) vai promover, nos próximos dias 24 e 29 de outubro, uma edição especial da Semana Nacional da Ciência e Tecnologia (SNCT) 2024, em escolas dos Complexos da Maré e de Manguinhos. O evento acontece de 9h às 14h e a programação inclui visitas guiadas, oficinas e apresentações culturais.



A ação é organizada pela Extensão UFRJ e tem apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e da Prefeitura Universitária da UFRJ.



Estudantes do ensino infantil, fundamental e médio vão participar da ação, que terá como foco o debate sobre "Desafios e riscos diante das mudanças climáticas", acompanhando o tema do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), “Biomas do Brasil - Diversidade, Saberes e Tecnologias Sociais."



O Colégio Municipal Genival Pereira de Albuquerque, na Maré, receberá na quinta-feira (24) o primeiro evento, que promete contar com a presença de 500 estudantes do ensino infantil. Já na terça-feira (29), a ação vai ocorrer na Escola Estadual Professor Clóvis Monteiro, em Manguinhos, com participação de 350 alunos do Ensino Médio.



Ivana Bentes, pró-reitora de Extensão da UFRJ, destacou a importância da iniciativa.



"A ideia é aproximar a ciência e a tecnologia da população, em especial crianças e adolescentes. Com uma linguagem acessível, queremos dialogar com as novas gerações, que trazem visões criativas para questões complexas, como é o caso da crise climática e seus impactos", declarou.