O caso foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios de NiteróiDivulgação

Publicado 22/10/2024 21:15 | Atualizado 22/10/2024 21:16

Rio - Um homem foi morto na tarde desta terça-feira (22) na rodovia RJ-104, na altura do bairro Nova Grécia, em São Gonçalo, Região Metropolitana. O crime ocorreu após a vítima, que não teve a identificação divulgada, ter seu carro roubado.

Segundo a Polícia Militar, os agentes do Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv) foram acionados para uma ocorrência de latrocínio, com um homem baleada na região do tórax. O homem ainda estava com vida na chegada dos agentes e equipes médicas realizaram os primeiros socorros, mas ele não resistiu e morreu ainda no local.

De acordo com o comando da unidade, ao chegar ao local, a equipe foi informada pelo carona que dois bandidos anunciaram o assalto e efetuaram disparos contra a vítima.

O caso foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG), onde está sendo investigado. A perícia foi feita no local e diligências estão em andamento para apurar a autoria do crime. Até o momento, não há informações sobre o sepultamento da vítima.