Alerta de sirenes é acionado quando as chuvas registram a partir de 40 mm/h Divulgação

Publicado 22/10/2024 19:54

Rio - A Defesa Civil Municipal do Rio realiza, na próxima sexta-feira (25), o último exercício simulado de desocupação do Sistema de Alerta e Alarme antes do verão de 2025. A ação começa às 10h em quatro comunidades da Zona Norte.



O exercício faz parte do conjunto de estratégias da Defesa Civil para prevenir e proteger os moradores durante o período mais chuvoso no Rio, com ações para salvar vidas. Quatro comunidades foram escolhidas para receber o treinamento: Parque Silva Vale, Encontro, Jardim do Carmo e Sapê.



Cerca de 35 agentes da Defesa Civil e outros 50 representantes de secretarias da Prefeitura do Rio, como Assistência Social, Saúde, Educação, Ação Comunitária, além da Subprefeitura da Zona Norte e da Fundação Geo-Rio, estarão presentes nessa ação, que acontece há 13 anos.



Durante o simulado, os moradores recebem orientações de prevenção, uma lista contendo os endereços de cada ponto de apoio, a função das sirenes e como elas funcionam. Além disso, são cadastrados no sistema gratuito de alertas da Defesa Civil e podem participar de atividades como Muro de Escalada, o jogo de tabuleiro “Vida em Jogo” e o jogo da memória “Prevenção na Mente”. Agentes da Prefeitura também vão oferecer serviços de emissão de documentos pessoais e atualização da caderneta de vacinação.



O encontro será em um dos pontos de apoio da Comunidade Parque Silva Vale, no G.R.E.S Em Cima da Hora, localizado na Rua Zeferino da Costa, 556, em Cavalcanti.



Cronograma das atividades

09h: A Defesa Civil abre o evento e apresenta a estratégia aos participantes. Os pontos de apoio são abertos e preparados para recepcionar os moradores das áreas de alto risco.



09h30: A Gerência de Monitoramento e Alertas emite o aviso pelas sirenes: uma mensagem sonora que informa sobre a possibilidade de chuva forte para as horas seguintes.



10h: As sirenes são acionadas com o toque de desocupação, através do Centro de Operações Rio, informando sobre a necessidade de os moradores saírem das residências e se deslocarem para os pontos de apoio ou locais seguros.



11h: Realização do último toque das sirenes com a mensagem de retorno à normalidade. Nesse momento, os moradores são orientados sobre as condições favoráveis para o retorno aos seus imóveis.