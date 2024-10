Hércules Anton de Almeida, de 59 anos, foi assassinado a tiros em Barra Mansa - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 22/10/2024 18:26

Rio - O advogado Hércules Anton de Almeida, de 59 anos, que foi morto a tiros depois de deixar o neto no colégio , foi enterrado, no início da tarde desta terça-feira (22) no Cemitério Municipal de Barra Mansa, no Sul Fluminense. O velório aconteceu no Clube Municipal do município. A Polícia Civil apura a autoria e a motivação do assassinato.

Hércules era conselheiro seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Rio de Janeiro (OABRJ) e também já ocupou o cargo de presidente da subseção de Barra Mansa, por quatro mandatos, entre 1998 e 2009. Ele era candidato a secretário-adjunto de uma das chapas que concorrem à diretoria da Ordem estadual.

Para o advogado Rodrigo Mondego, integrante da mesma chapa de Hércules, o crime foi encomendado e cometido por assassinos profissionais. Ao DIA, nesta terça-feira (22), Mondego destacou que a maneira em que o homicídio ocorreu foge dos padrões de crimes que acontecem na região.

"Tudo indica que foram dois carros que estavam perseguindo ele, um homem ficou esperando ele depois dele deixar o neto na escola, na creche e disparou os seis tiros em direção ao Hércules. Então foi um grau de sofisticação por parte dos assassinos do Hércules que fogem muito do padrão dos crimes cometidos na região. A possibilidade é muito grande dos assassinos não serem da região e que foi algo extremamente arquitetado, planejado e feito de forma absolutamente profissional. Com certeza foram assassinos profissionais que mataram o Hercules. A motivação ainda a gente não tem essa certeza", comentou.

Segundo a OAB/RJ, o presidente da Comissão de Prerrogativas, Rafael Borges, e o membro da Comissão de Enfrentamento à Violência Contra Advogados Flávio Pita foram para Barra Mansa para acompanhar o caso junto à 90ª DP (Barra Mansa).

"A equipe da 90ª DP informou aos representantes da OABRJ que está inteiramente dedicada ao caso, priorizando as diligências urgentes e irrepetíveis, com amplo apoio da Secretaria de Polícia Civil, que disponibilizou agentes de outras unidades em auxílio. Os representantes da advocacia fluminense colocaram-se à disposição da autoridade policial, oferecendo colaboração e cobrando efetividade nos trabalhos", disse em nota.

Nesta segunda-feira (21), a Seccional oficiou à Secretaria de Segurança Pública e à Polícia Civil pedindo celeridade na apuração.



“Renovamos nossa solidariedade absoluta e irrestrita aos parentes e amigos de Hércules. A OABRJ não poupará esforços para que as circunstâncias desse assassinato sejam esclarecidas e para que o poder público adote imediatas providências no sentido de interromper essa escalada de violência”, destacou Borges.

De acordo com a Polícia Civil, a perícia foi realizada no local do crime e parentes e amigos da vítima foram ouvidos. Diligências estão em andamento para identificar a autoria e a motivação do crime.