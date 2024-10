Hércules Anton de Almeida, de 59 anos, foi assassinado a tiros em Barra Mansa - Reprodução / Redes Sociais

Hércules Anton de Almeida, de 59 anos, foi assassinado a tiros em Barra MansaReprodução / Redes Sociais

Publicado 21/10/2024 16:29

Rio - O advogado Hércules Anton de Almeida, de 59 anos, foi morto a tiros, na tarde desta segunda-feira (21), em Barra Mansa, no Sul Fluminense. O crime teria acontecido em frente à escola onde ele deixou a neta, no bairro Santa Rosa.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 28º BPM (Volta Redonda) foram acionados para atender uma ocorrência de homicídio. No local, os policiais souberam que um homem foi ferido por tiros, socorrido e encaminhado à unidade de saúde Santa Casa de Misericórdia, mas não resistiu.

O caso foi registrado na 90ª DP (Barra Mansa) e o carro da vítima passou por perícia. Questionada, a Polícia Civil ainda não respondeu. O espaço está aberto para manifestação.



A Ordem dos Advogados do Brasil do Rio de Janeiro (OAB/RJ) lamentou a morte do advogado e informou que enviou um ofício à Secretaria de Estado de Segurança Pública e à Polícia Civil pedindo apuração imediata dos fatos.

"Vamos acompanhar de perto as investigações, e o que esperamos das autoridades competentes no momento é uma resolução célere e a responsabilização dos culpados por este crime bárbaro", disse Luciano Bandeira, presidente do órgão.

A vice-presidente da Ordem, Ana Tereza Basílio, prestou solidariedade à família e aos amigos de Anton e defendeu a união da advocacia. “Estamos todos chocados com mais este caso de violência inaceitável. Precisamos estar juntos, exigir mais segurança e, neste momento de dor, dar todo o apoio à família de Hércules”, destacou.

A vítima era conselheiro seccional da OAB/RJ e também já ocupou o cargo de presidente da subseção de Barra Mansa, por quatro mandatos, entre 1998 e 2009.

"Hércules era figura querida, liderança legitimada pela escolha de seus pares para quatro mandatos no comando da subseção. A OAB/RJ se solidariza com os familiares e amigos do colega e declara luto oficial de três dias", disse a Ordem em nota.