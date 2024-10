O coletivo pertence à Secretaria Municipal de Saúde (SMS) - Divulgação

Publicado 22/10/2024 16:31 | Atualizado 22/10/2024 16:43

Rio - Um ônibus pegou fogo no início da tarde desta terça-feira (22) e interditou os dois sentidos da Rua São Januário, em São Cristóvão, na Zona Norte. Não há vítimas no local.



Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel de Benfica foi acionado por volta das 14h50 para atender ao acidente próximo às Lojas Americanas. O coletivo pertence à Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e fazia o transporte de pacientes da linha do Super Centro Carioca de Saúde. O veículo estava parado e vazio quando o incêndio começou.



Segundo a Secretaria, aparentemente o incêndio foi causado por uma pane elétrica, mas somente a análise técnica poderá confirmar. O veículo pertence a uma empresa prestadora de serviços, está com a manutenção e a vistoria em dia e será imediatamente substituído.

Os agentes permanecem no local para controlar os focos de incêndio. Neste momento, no sentido Centro, o trânsito está sendo desviado pela Rua Visconde de Niterói. Já no sentido Benfica, o desvio está sendo feito pela Rua São Januário para acessar a Avenida Brasil e pela Rua Fonseca Teles para acessar a Quinta da Boa Vista.