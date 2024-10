Publicado 23/10/2024 00:00

Em reunião com Dilma durante Cúpula do Brics, Putin defende menor dependência do dólar. Não há qualquer imposição para uso da moeda americana no mercado global. Escolha se dá pela credibilidade. Problema é achar quem aceite papéis menos confiáveis.



Pressão por entrada da Venezuela no Brics coloca Lula em posição delicada. Se vetar, romperá com aliado histórico. Se apoiar, irá avalizar regime chavista e comprometer política externa brasileira. Postura firme contra ditadura teria evitado problema.