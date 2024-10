O caso aconteceu na manhã desta terça-feira(22) - Divulgação

Publicado 22/10/2024 16:14 | Atualizado 22/10/2024 16:28

Rio - Um bandido foi atropelado por táxi, no início da tarde desta terça-feira (22), logo após assaltar uma pessoa que estava em um ponto de ônibus em frente ao shopping Rio Sul, em Botafogo, na Zona Sul.



Segundo informações de testemunhas, o suspeito arrancou o cordão de ouro da vítima e, logo em seguida, fugiu atravessando a Rua Lauro Müller quando o carro que seguia em direção a Copacabana o atingiu.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel do Humaitá foi acionado por volta das 12h22. O bandido foi socorrido e levado para o Hospital Miguel Couto, no Leblon. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dele.



O motorista do táxi, Ronis Costa, havia deixado duas passageiras no Pão de Açúcar e estava voltando para seu ponto no Leblon quando tudo aconteceu. "Vinha pela pista do meio e ele apareceu correndo na minha frente. Não tive reação para fazer nada, só tentei frear. Não sabia o que ele tinha feito. Duas pessoas pararam para ver como eu estava e disseram que ele roubou uma pessoa e correu", disse ao DIA.

Policiais do 2º BPM(Botafogo) estão no local e, até o momento, não foi localizada vítima do roubo. O caso foi encaminhado para a 10ª DP (Botafogo).

*Reportagem da estagiária Mariana Salazar, sob supervisão de Thiago Antunes