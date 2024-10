A medida ocorre após uma cliente passar mal e ser hospitalizada após usar Ozempic - Getty Images

Publicado 22/10/2024 14:03

Rio - A farmácia investigada por venda Ozempic falsificado recebeu autuação e interdição parcial para venda de medicamentos controlados nesta segunda-feira (21). A medida ocorre após uma cliente passar mal e ser hospitalizada no dia anterior no Hospital Copa d'Or, em Copacabana, na Zona Sul.No estabelecimento, policiais civis da 13ª DP (Ipanema) e representantes do Instituto Municipal de Vigilância Sanitária, Vigilância de Zoonoses e Inspeção Agropecuária (Ivisa-Rio) realizaram ação fiscalizatória, onde três caixas de medicamento foram apreendidas. Ainda no local, o proprietário foi ouvido. Diligências estão em andamento para esclarecer todos os fatos.O medicamento custa em média de R$ 1.000 mil e é indicado para para o tratamento de diabetes tipo 2 em adultos, no entanto, tem sido usado frequentemente para emagrecimento.De acordo com o hospital, a mulher, que já faz uso do medicamento, foi atendida na emergência com um quadro clínico grave e de difícil diagnóstico."Ela foi prontamente atendida e o quadro devidamente tratado e revertido. Como a paciente realiza tratamento com Ozempic, considerando a nota que o laboratório responsável pela produção do fármaco divulgou recentemente sobre possível falsificação do medicamento, houve a suspeita de que a paciente poderia ter sido vítima dos efeitos de um remédio falsificado", diz a nota do hospital.Logo de imediato, os funcionários do estabelecimento acionaram a polícia para que o caso fosse investigado. Ainda conforme a unidade, a paciente se recuperou e recebeu alta no dia seguinte.