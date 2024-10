A mulher, que já faz uso do medicamento, foi atendida na emergência com um quadro clínico grave e de difícil diagnóstico - Getty Images

Publicado 21/10/2024 17:23 | Atualizado 21/10/2024 18:13

Rio - A Polícia Civil está investigando a venda de medicamentos falsificados da marca Ozempic, após uma paciente passar mal e ser internada na última quinta-feira (17) no Hospital Copa d'Or, em Copacabana, na Zona Sul. Os agentes estiveram no estabelecimento que vendeu o produto e interrogaram o proprietário.

De acordo com o hospital, a mulher, que já faz uso do medicamento, foi atendida na emergência com um quadro clínico grave e de difícil diagnóstico.

"Ela foi prontamente atendida e o quadro devidamente tratado e revertido. Como a paciente realiza tratamento com Ozempic, considerando a nota que o laboratório responsável pela produção do fármaco divulgou recentemente sobre possível falsificação do medicamento, houve a suspeita de que a paciente poderia ter sido vítima dos efeitos de um remédio falsificado", diz a nota do hospital.

Logo de imediato, os funcionários do estabelecimento acionaram a polícia para que o caso fosse investigado. Ainda conforme a unidade, a paciente se recuperou e recebeu alta no dia seguinte.

Agentes da 13ª DP (Ipanema) e representantes do Instituto Municipal de Vigilância Sanitária, Vigilância de Zoonoses e Inspeção Agropecuária (Ivisa-Rio) realizaram uma operação no estabelecimento que vendeu o medicamento, cujo endereço não foi divulgado.

O proprietário foi interrogado, e três caixas do produto foram apreendidas. Segundo os policiais, as investigações seguem em andamento para esclarecer os fatos.

Orientações

A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, orienta que a população e os profissionais de saúde somente adquiram medicamentos em estabelecimentos devidamente regularizados, sempre na embalagem completa (dentro da caixa) e com nota fiscal.