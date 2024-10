Fundação Saúde contratou o laboratório PCS Lab Saleme, responsável pelos exames falsos - Renan Areias/Agência O Dia

Publicado 21/10/2024 16:09 | Atualizado 21/10/2024 16:10

Rio - Os diretores da Fundação Saúde colocaram os cargos à disposição do governador Cláudio Castro nesta segunda-feira (21). Em nota, o Governo do Rio confirmou que Cláudio Castro aceitou a renúncia. A empresa pública é a responsável pela contratação do laboratório Patologia Clínica Dr. Saleme LTDA ( PCS Saleme ), suspeito de emitir laudos falsos de órgãos para transplantes no Estado do Rio. Seis pacientes foram infectados com HIV por conta de exames que falsamente testaram negativo para o vírus em dois doadores soropositivos.

O escândalo motivou a abertura de investigações por diferentes órgãos, como o Ministério Público do Rio (MPRJ) e a Polícia Civil. Esta última decidiu instaurar um inquérito específico para investigar o processo de contratação do laboratório . A Controladoria-Geral do Estado também abriu uma auditoria para investigar o caso com prazo de 45 dias.

As seis diretorias da empresa pública serão substituídas. São elas: diretoria executiva, diretoria administrativa e financeira, diretoria de recursos humanos, diretoria de planejamento e gestão, diretoria técnico-assistencial e diretoria jurídica.

Um inquérito civil do MPRJ investiga eventuais irregularidades em contratos da Fundação Saúde com a empresa Patologia Clínica Dr. Saleme LTDA. Os responsáveis pela empresa têm vínculo parentesco com o ex-secretário Estadual de Saúde Dr. Luizinho. Walter Vieira, um dos sócios administradores, é casado com Ana Paula Vieira, tia materna do ex-secretário. Matheus Sales Teixeira Vieira, filho de Walter, também é sócio administrador da empresa e primo de Dr. Luizinho.