Com eles, os policiais apreenderam duas pistolas carregadas e munições - Reprodução / X

Com eles, os policiais apreenderam duas pistolas carregadas e muniçõesReprodução / X

Publicado 21/10/2024 22:44 | Atualizado 22/10/2024 07:04

Rio - Dois criminosos foram presos em flagrante, na noite desta segunda-feira (21), durante tentativa de roubo a um veículo na esquina das ruas Silva Rabelo e Medina, no bairro do Méier, Zona Norte.

Segundo a Polícia Militar, equipes do 3º BPM (Méier) realizavam policiamento na região quando avistaram criminosos em um carro realizando o assalto. A vítima estava dentro de um Jeep Compass.

Ainda segundo a corporação, os assaltantes possuem passagens anteriores por roubo — um deles com cinco e o outro com duas. Com eles, os agentes apreenderam duas pistolas, um telefone celular e o veículo utilizado no crime.

A ocorrência foi registrada na 23ª DP (Méier).