Assaltos teriam acontecido próximos à 44ª DP (Inhaúma) - Reprodução / Google street view

Assaltos teriam acontecido próximos à 44ª DP (Inhaúma)Reprodução / Google street view

Publicado 21/10/2024 22:33 | Atualizado 21/10/2024 22:51

Rio - Motoristas que trafegavam pela Avenida Pastor Martin Luther King Jr., em Inhaúma, Zona Norte do Rio, na noite desta segunda-feira (21), relataram um novo arrastão na via, no sentido Irajá. É o segundo caso em menos de 24h e o terceiro registrado neste mês.

De acordo com informações da plataforma 'OTT – Onde Tem Tiroteio', os assaltos tiveram início por volta das 21h, próximo à 44ª DP (Inhaúma). Motoristas e passageiros que circulam pela região frequentemente reclamam da onda de violência.

"Todo dia! Arrastão no mesmo local todo santo dia", reclamou um internauta. "Eu quase fiquei presa nessa arrastão, tive que implorar pro Uber retornar, o mesmo estava super tranquilo e dizendo que era normal", relatou outra.

No domingo (20), assaltos foram realizados na altura da estação de metrô do Engenho da Rainha , no sentido do Shopping Nova América, segundo relatos nas redes sociais. Vídeos do momento mostram motoristas assustados, andando de ré com seus veículos ao perceberem os roubos no local.