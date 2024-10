Secretário disse que os resultados são da transformação educacional desde 2021, superando indicadores pré-pandemia - Reprodução/Redes sociais

Rio - O secretário municipal de Educação do Rio, Renan Ferreirinha (PSD), anunciou nesta segunda-feira (21) que os educadores do município vão receber bônus de 20% no Acordo de Resultados por avanços no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) em uma publicação pelas redes sociais. O bônus será pago a todos os servidores que tiverem elegibilidade, mesmo que não tenham atingido a meta anterior. Além disso, quem superou as metas do Ideb vai receber um adicional de 50% referente ao avanço.

"Para quem bateu as metas do Acordo de Resultados, o 14º completo está 100% garantido, caindo na conta no dia 28 deste mês, dia do servidor público", disse o secretário.

As 10 primeiras escolas tanto dos Anos Iniciais quanto dos Finais também terão direito a 100% da meta do Ideb.

"O resultado do Ideb é coletivo. Começa na Educação Infantil, passa pelos projetos e pela educação de jovens, ou seja, por tudo mundo", continuou.

A rede municipal do Rio de Janeiro registrou o maior crescimento na nota do Ideb entre as capitais do Brasil nos Anos Iniciais (+12%), com alunos do 1º ao 5º ano. Nos Anos Finais, do 6º ao 9º ano, o aumento foi de 5%, o quinto maior entre as capitais. O Rio alcançou a nota 6,0 nos Anos Iniciais e 5,2 nos Anos Finais, ambos os melhores resultados da história da rede.



Agora, a cidade é a primeira colocada nos Anos Finais e a segunda nos Anos Iniciais na Região Sudeste. No ranking nacional, o Rio subiu para a 8ª posição nos Anos Iniciais e para a 5ª nos Anos Finais. O crescimento foi impulsionado por investimentos em infraestrutura escolar, incentivo à participação em olimpíadas e iniciativas de combate à evasão escolar.

Ferreirinha destacou ainda a complexidade envolvida em alcançar tais melhorias, especialmente considerando que a rede municipal de ensino do Rio de Janeiro é a maior da América Latina. A rede atende mais de 660 mil alunos distribuídos em 1.556 escolas, o que aumenta a importância e o desafio da gestão educacional.

"Parabéns para vocês por esse resultado. Todo mundo precisa sair feliz, porque o Rio de Janeiro deu muito orgulho para os cariocas", afirmou.

O secretário de Educação destacou que os números são resultado de um processo de transformação educacional desde 2021, superando inclusive os indicadores pré-pandemia. O secretário de Educação destacou que os números são resultado de um processo de transformação educacional desde 2021, superando inclusive os indicadores pré-pandemia.

Na publicação, usuários questionaram a ausência de um pronunciamento sobre a recomposição salarial e a situação dos aposentados. "Precisamos da recomposição salarial decorrente da inflação" e "Ingratidão pelos aposentados que se dedicaram pela Prefeitura e não são lembrados em nada", escreveram.

O público também questionou a situação da Educação Infantil, até então excluída da avaliação. Nos comentários, Ferreirinha explicou que a lista sairá ainda nesta semana e que os educadores também receberão os 20% de bonificação.

A elegibilidade para a gratificação do Acordo de Resultados está atrelada a critérios específicos de desempenho e metas estabelecidas por acordos entre a Secretaria de Educação e os servidores. Para se qualificar, o servidor deve atingir resultados previamente definidos em metas coletivas ou individuais. Além disso, não deve ter penalidades ou exonerações que impeçam o recebimento da gratificação.

O que é o Ideb?



O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), criado em 2007, combina duas dimensões importantes para avaliar a qualidade da educação no Brasil: o fluxo escolar (aprovação de alunos) e o desempenho nas avaliações do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb).

O Ideb, que varia de 0 a 10, permite traçar metas educacionais, equilibrando a aprovação de alunos e a qualidade do aprendizado. Ele também serve como uma ferramenta para acompanhar as metas de melhoria da educação básica, com o objetivo de alcançar uma média de 6, que equivale a um sistema educacional de países desenvolvidos.