Policiamento no Hospital Federal de Bonsucesso, nesta segunda-feira (21).Renan Areias/Agência O Dia

Rio - A nova gestão do Hospital Federal de Bonsucesso, liderada pelo Grupo Hospitalar Conceição (GHC), realizou uma vistoria na unidade nesta segunda-feira (21). Durante a inspeção, foram identificados problemas estruturais na unidade.

O local segue com o policiamento reforçado, com uma viatura do 22º BPM (Maré) na porta. No último sábado (19), cerca de 15 funcionários protestaram no pátio, invadindo a unidade . Policiais do Batalhão de Choque foram acionados e usaram spray de pimenta e escudos para dispersar os manifestantes.

A mobilização dos funcionários havia dificultado a entrada da nova administração no local . Na visitação dessa segunda, os novos gestores montaram um panorama das áreas que vão precisar de reforma.

Segundo o GHC, a emergência adulto e pediátrica permanecem fechadas, e 24 leitos clínicos de curta permanência estão interditados devido à falta de reforma no telhado, o que causa alagamentos em períodos de chuva. No total, 207 dos 412 leitos da unidade seguem desativados. A meta dos gestores é reabri-los em 90 dias.

"Desde sábado, quando efetivamente as equipes do GHC/Ministério da Saúde puderam entrar no hospital, tem sido feito vistorias das áreas para identificar quais as ações são necessárias para retomar o pleno atendimento de assistência. Para isso, estamos identificando os locais onde são necessárias obras, reformas, compra de equipamentos, substituição de rede elétrica, etc. Hoje o Hospital Federal de Bonsucesso está com 46% de sua taxa de ocupação. O objetivo é retomar 100% do serviço", diz a nota do grupo.

Além disso, o grupo pretende contratar mais de 2,2 mil profissionais nos próximos 45 dias para recompor a força de trabalho e garantir o funcionamento integral dos serviços.

O Grupo Hospitalar Conceição (GHC) é uma empresa pública vinculada ao Governo Federal, de atuação nacional e que atende integralmente ao Sistema Único de Saúde (SUS). O trabalho será conduzido por uma equipe de profissionais do GHC, que vai atuar em parceria com os gestores do Hospital Bonsucesso. Para que a transição esteja alinhada com as necessidades da população, o Ministério da Saúde vai realizar o processo em etapas, como descentralização da gestão, abastecimento de insumos, infraestrutura e contratação de pessoas.

Em contrapartida, os servidores do HFB, representados pelo Sindsprev/RJ, são contrários à nova gestão do Grupo Hospitalar Conceição. O sindicado não concorda com o que chama de “fatiamento”, que é a descentralização da gestão dos hospitais federais.

Confusão

Para conter o grupo no sábado, policiais do Batalhão de Choque usaram spray de pimenta e escudos, empurrando os manifestantes para fora do local. Durante o confronto, a diretora do sindicato, Cristiane Gerardo, resistiu à retirada e acabou detida. Outra manifestante passou mal devido ao uso do spray de pimenta e precisou ser atendida e levada de cadeira de rodas. Segundo a PM, Cris foi detida por desacato e levada à 21ª DP (Bonsucesso).

Servidores que manifestavam no Hospital de Bonsucesso são retirados a força pela tropa de Choque Pedro Teixeira/ Agência O Dia

Os servidores denunciam que a ação dos policiais foi marcada por truculência e agressividade. Mais de 10 viaturas do Batalhão de Choque estavam no local para reforçar a ação. "Os policias estavam impedindo os funcionários de entrar na unidade, mas conseguimos ir até o pátio, de forma pacífica. Depois formaram um batalhão com escudos para impedir a gente de avançar mais e quando viram que não íamos sair, avançaram sobre nós e nos empurraram para fora à base de spray de pimenta e cacetete, teve gente passando mal por conta da truculência, isso não pode ficar assim", disse a manifestante Cida Vaz, servidora do Hospital Federal da Lagoa.

A unidade deveria ter sido entregue ao Grupo Hospitalar Conceição na terça-feira (15) quando a descentralização na administração do hospital foi oficializada por meio de uma portaria publicada no Diário Oficial da União. No entanto, servidores, que já realizavam a ocupação desde o dia 2 de outubro, passaram a realizar um piquete impedindo a entrada dos novos gestores na unidade. Pacientes e funcionários circulavam normalmente.

Em nota, o Ministério da Saúde informou que as equipes do Grupo Hospitalar Conceição (GHC) ingressaram nas dependências do Hospital Federal de Bonsucesso de forma pacífica e sem nenhuma violência por volta de 6h.