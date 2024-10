Ocupação impede entrada de novos gestores do Hospital Federal de Bonsucesso - Pedro Teixeira/ Agência O DIA

Ocupação impede entrada de novos gestores do Hospital Federal de BonsucessoPedro Teixeira/ Agência O DIA

Publicado 17/10/2024 13:39 | Atualizado 17/10/2024 13:51

Rio - A ocupação de servidores federais da saúde no Hospital Federal de Bonsucesso (HFB) completa 15 dias nesta quinta-feira (17). Os funcionários resistem à entrada da nova gestão do Grupo Hospitalar Conceição, de Porto Alegre, na unidade.A direção foi ocupada no último dia 2. Nos últimos três dias, servidores também passaram a se revezar para barrar a entrada dos novos gestores do grupo gaúcho na portaria do hospital. Pacientes e funcionários ingressam e transitam normalmente na unidade.Até o início da tarde, a nova gestão não havia tentado ingressar no hospital, após as tentativas frustradas de terça-feira. Tampouco houve repressão policial aos manifestantes, o que era temido pelos servidores.Os vereadores do PSOL Paulo Pinheiro e William Siri estiveram no local durante a manhã e defenderam o diálogo do Ministério da Saúde com os trabalhadores."Nós não queremos ver sangue. Não queremos ver a Uerj novamente aqui. Estamos defendendo a dignidade", ressaltou o vereador Paulo Pinheiro, referindo-se a uma ação policial que reprimiu a ocupação de estudantes da Uerj.Pinheiro defende que os hospitais federais sejam geridos pelo Ministério da Saúde e critica as sucessivas trocas na direção por indicações políticas."Há cinco anos estamos fazendo reuniões sobre esses hospitais. Eles estão mal porque estão entregues há anos a indicações políticas. O interesse de mandar nesse hospital é econômico, o orçamento é enorme. O que os servidores querem é diálogo, transparência", afirmou.O vereador William Siri ressaltou que a Fiocruz fica próximo à unidade e forma gestores que poderiam administrar a unidade. "Estamos a três quilômetros da Fiocruz. Somos contra o Ministério da Saúde entregar esses hospitais. Não dá pra impor uma empresa do Sul, se tem a Fiocruz próximo com uma lógica de serviço público", disse.Siri acrescentou que parlamentares do PSOL tentaram conversar com a ministra Nísia Trindade mas que o diálogo foi encerrado precocemente.Enfermeira no hospital há 30 anos, Roseane Vilela está desde o dia 2 de outubro na ocupação. "A gente tentou várias vezes uma conversa com o Ministério para saber o motivo pelo qual acha necessário o fatiamento da rede pública. Éramos referência em transplante renal, de córnea, hepático. Os serviços foram fechando. Fica claro que o objetivo era destruir o hospital para abrir espaço para as Organizações Sociais", criticou.Uma técnica de enfermagem que trabalha no hospital desde 2005 também atribuiu o protesto à falta de transparência. "A minha luta é pelo meu posto de trabalho. A gente não tem segurança de como será feita essa gestão por esse grupo. Na verdade, não somos os errados. Quem está sendo denunciado por corrupção não é reprimido pela polícia. Somos trabalhadores lutando por dignidade", defendeu a servidora, que preferiu não se identificar.