Inquérito foi concluído pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA)Arquivo / Agência O Dia

Publicado 17/10/2024 20:26

Rio - A Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) indiciou, nesta quinta-feira (17), três milicianos pelo homicídio e pela ocultação do cadáver de Nathan Fernandes Pereira, de 19 anos. Os crimes aconteceram em fevereiro deste ano em Rio das Pedras, na Zona Oeste.

A DDPA iniciou as investigações para apurar o desaparecimento do jovem, que ocorreu dia 6 de fevereiro. O relato inicial colhido pelos policiais apontou que Nathan saiu de casa para encontrar com a namorada, mas foi abordado e colocado dentro de um carro por milicianos, na Praça do Lixão, na localidade conhecida como Areal.



A investigação identificou que a vítima trabalhava em uma loja na Gardênia Azul, que está sob domínio do Comando Vermelho, facção rival da milícia que controla Rio das Pedras. De acordo com o apurado, Nathan tinha um relacionamento amoroso com uma mulher, que também se relacionava com Otávio Rodrigues de Brito, um dos indiciados por envolvimento no crime. A DDPA apurou que essa mulher já foi namorada da vítima e que Otávio, miliciano de Rio das Pedras, tinha ciúmes do jovem.

O sentimento, além do fato de Nathan trabalhar em uma comunidade rival, motivaram o crime, segundo a especializada.

Durante a investigação, os policiais colheram relatos de testemunhas, que viram Nathan sendo abordado por Otávio, Gerlan Anacleto de Oliveira e João Henrique Pedro da Silva, também conhecido como Pezão. O trio estava no carro de Gerlan, um veículo Chevrolet Tracker de cor branca.

Os criminosos tiveram acesso ao celular do jovem e encontraram conversas entre ele e a atual namorada de Otávio, bem como mensagens em que a vítima se mostrava contrária à milícia de Rio das Pedras. Segundo a DDPA, os milicianos colocaram Nathan no carro, o levaram até o final da região conhecida como Areal, onde ele foi executado e teve o corpo ocultado.

Os três já tiveram a prisão preventiva decretada pela 1ª Vara Criminal da Capital, do Tribunal de Justiça no Estado do Rio de Janeiro.