Imagens de câmeras de segurança na Rua São Manuel registraram os ataques - Reprodução

Imagens de câmeras de segurança na Rua São Manuel registraram os ataquesReprodução

Publicado 17/10/2024 19:50 | Atualizado 17/10/2024 20:01

Rio - Um homem tentou atear fogo em duas pessoas em situação de rua no fim de semana passado, em Botafogo, Zona Sul. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Veja o vídeo:

Homem tenta atear fogo em pessoas em situação de rua em Botafogo



Crédito: reprodução / redes sociais pic.twitter.com/nn0lAIDPyp — Jornal O Dia (@jornalodia) October 17, 2024

Imagens de câmeras de segurança na Rua São Manuel registraram o primeiro ataque, ocorrido por volta das 19h50 de sábado (12). No vídeo, o homem se aproxima e despeja um líquido sobre as vítimas, que dormiam na calçada acompanhadas de um cachorro. Ao perceberem a movimentação, as pessoas acordam e conseguem fugir a tempo.

No domingo (13), o suspeito retorna ao mesmo local e novamente lança um líquido no mesmo homem, que dormia no chão. A vítima acorda e também consegue escapar. Em seguida, o agressor ateia fogo nos pertences deixados para trás.

O crime está sendo investigado pela 10ª DP (Botafogo). Os agentes analisam imagens de câmeras de segurança e realizam outras diligências para apurar a autoria do crime. As investigações estão em andamento para apurar a tentativa de homicídio, dano, incêndio e maus-tratos a animais.