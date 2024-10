Prisão foi efetuado por agentes da Deam São João de Meriti, na Baixada Fluminense - Divulgação

Prisão foi efetuado por agentes da Deam São João de Meriti, na Baixada Fluminense Divulgação

Publicado 17/10/2024 18:18

Rio - Agentes da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de São João de Meriti cumpriram, nesta quarta-feira (16), um mandado de prisão preventiva contra Ronaldo José Ananias Júnior, de 34 anos, acusado de incendiar a casa da ex-companheira após ela se recusar a reatar o relacionamento.

De acordo com as investigações, Ronaldo já havia ido anteriormente à residência da vítima e destruído todas as roupas e sapatos em um ato de retaliação. O novo ataque ocorreu após a negativa dela em reatar com o acusado.

O homem foi localizado e detido na comunidade Novo Rio, na Baixada Fluminense, e vai responder pelo crime de incêndio.