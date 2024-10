Publicado 18/10/2024 00:00

Na Manchete, "Nossa vida foi devolvida", diz mãe de menino que teve braço reimplantado após acidente de ônibus

Em Rio, Traficantes de drogas sequestram ônibus para fazer de barricadas nas zonas Norte e Oeste

Soldador é preso em flagrante por fabricar e vender anabolizantes caseiros feitos com receitas de internet

Luto no samba: morre o mestre-sala Chiquinho, da Imperatriz Leopoldinense

Em Mundo, Exército de Israel mata líder do Hamas

Politraumatismo causou a morte de cantor britânico que caiu de prédio na Argentina

Em Brasil, Lula diz que pode acabar com bets caso regulamentação seja ineficiente

No D, Zezé Motta faz desfile aos 80 anos

No Ataque, Fluzão leva a melhor no clássico: 2 a 0

Vasco vira a chave da má fase no Brasileiro e se prepara para duelo decisivo diante do Atlético-MG, amanhã, pela semifinal da Copa do Brasil

Botafogo enfrenta o Criciúma às 20h, no Maracanã, pelo Brasileiro