O homem conduzido para a 19ª DP (Tijuca), onde o caso foi registrado - Divulgação

O homem conduzido para a 19ª DP (Tijuca), onde o caso foi registradoDivulgação

Publicado 17/10/2024 18:05

Rio - Um homem foi preso por guardas municipais após ser flagrado descumprindo uma medida protetiva na Tijuca, na Zona Norte do Rio, nesta quinta-feira (17). Os agentes foram acionados pela vítima, que relatou que o agressor invadiu sua casa e causou alguns danos. O suspeito não teve o nome divulgado.

Quando os guardas chegaram ao local, encontraram o homem e o conduziram para a 19ª DP (Tijuca), onde a ocorrência foi registrada. O preso vai responder por ameaça, dano e violação de domicílio.



No início deste mês, no dia 7, outra prisão semelhante ocorreu no Rio Comprido. A vítima, que é assistida pela Ronda Maria da Penha, acionou as equipes na madrugada porque o suspeito estava em sua residência ameaçando matá-la.



O preso já havia agredido a vítima anteriormente, em setembro, quando a esfaqueou no braço. O homem foi detido e conduzido para a 19ª DP (Tijuca), onde o caso foi registrado.



No ano de 2024, a Ronda Maria da Penha registrou 37 prisões, a maioria por descumprimento de medida protetiva. Assim que recebem o acionamento pela Justiça, as equipes da GM-Rio passam a acompanhar as mulheres que já sofreram violência, realizando visitas periódicas a elas, e podem ser acionadas em situações emergenciais.