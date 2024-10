A ocorrência foi registrada na BR-101 - Divulgação

A ocorrência foi registrada na BR-101Divulgação

Publicado 17/10/2024 16:04

Campos dos Goytacazes - Agentes da Operação Foco Divisas apreenderam, no fim da tarde desta quarta-feira (16), 18 mil maços de cigarros com documentação irregular em Campos dos Goytacazes. A ação, feita em conjunto com a Secretaria de Estado de Fazenda, aconteceu na BR-101, altura do posto da Polícia Rodoviária Federal.

De acordo com a equipe, a Receita Estadual identificou uma divergência na nota fiscal apresentada em relação ao local de entrega da mercadoria, que deveria ser em um endereço residencial.

O veículo foi apreendido com toda a mercadoria e ficou preso no Posto de Controle Fiscal de Mato Verde, em Campos dos Goytacazes. A multa foi aplicada pela Receita.