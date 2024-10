Bombeiros ainda estão no local para combater as chamas - Divulgação / Redes Sociais

Publicado 17/10/2024 14:59

Rio - Um incêndio atinge parte da vegetação na Autoestrada Grajaú-Jacarepaguá, na altura de Engenho Novo, na Zona Norte do Rio, na tarde desta quinta-feira (17). Ainda não há informações sobre vítimas no local.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, agentes do quartel da Tijuca foram acionados por volta das 13h30 para combater as chamas na vegetação no alto do morro, que tem acesso pela Rua Nova, no número 100.

Ainda não há informações sobre o que causou as chamas e o militares permanecem no local para combater os focos.