Chiquinho Mestre-Sala é filho de Maria Helena, eterna porta-bandeira da Imperatriz Leopoldinense - Reprodução / Redes Sociais

Chiquinho Mestre-Sala é filho de Maria Helena, eterna porta-bandeira da Imperatriz LeopoldinenseReprodução / Redes Sociais

Publicado 17/10/2024 15:29 | Atualizado 17/10/2024 15:50

Rio - Morreu na tarde desta quinta-feira (17), aos 60 anos, Chiquinho, figura ilustre do Carnaval carioca e histórico mestre-sala da Imperatriz Leopoldinense, onde venceu seis títulos. Ele estava internado há um mês no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, na Zona Norte, lutando contra uma infecção bacteriana.

Filho de Maria Helena, eterna porta-bandeira da agremiação, José Francisco de Oliveira Neto contraiu a bactéria no dia 1º de setembro. O mestre-sala ficou internado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Del Castilho, também na Zona Norte, por oito dias, até ser transferido para a UPA Beira-Mar, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, onde passou mais quatro dias até receber alta.

Desde o dia 17 de setembro, ele estava internado no Hospital Estadual Getúlio Vargas, onde descobriram uma sepse, ou seja, uma infecção generalizada. A bactéria se espalhou para os rins e pulmão. Durante a internação, Chiquinho ficou entubado e em coma induzido para reagir melhor à medicação, conforme disse Kelly Carpinetti, mulher do mestre-sala, ao DIA na época.

Em 28 de setembro, ele sofreu uma parada cardíaca que, de acordo com Kelly, durou 20 minutos. Depois da intervenção da equipe médica, o homem se recuperou. O fato aconteceu quando Chiquinho ia passar por uma tomografia para esclarecer a causa de sua infecção.

A Imperatriz Leopoldinense, escola de Ramos, na Zona Norte, lamentou o falecimento do baluarte. Ele, definido como "eterno e respeitado mestre-sala", ocupava atualmente o posto de "Joia da Coroa", a maior honraria destinada aos baluartes da agremiação.

"Ao lado de sua mãe, a inesquecível porta-bandeira Maria Helena, Chiquinho fez história na Marquês de Sapucaí, e em seis dos nove títulos de nossa agremiação, defendeu o pavilhão da Rainha de Ramos com maestria, elegância e imponência, sendo inspiração para tantas gerações de mestres-salas do Carnaval. Chiquinho nunca será esquecido, e o mesmo merece todas as homenagens e reverências por sua colaboração à maior manifestação cultural do nosso país. Fica registrada aqui a nossa gratidão e os sentimentos aos familiares, amigos e fãs. Descanse em paz", diz a nota.

Filho de Maria Helena

Chiquinho é filho de Maria Helena Rodrigues, eterna porta-bandeira da Imperatriz Leopoldinense. Desfilando juntos, eles foram campeões pela escola de Ramos em seis oportunidades: 1989, 1994, 1995, 1999, 2000 e 2001.

O mestre-sala, figura histórica do Carnaval carioca, atuou pela agremiação por 25 anos. Depois de sair da Verde e Branco, ele ainda desfilou pela Alegria da Zona Sul em 2006 e 2007. Posteriormente, voltou a sair na Imperatriz como Destaque.

Maria Helena morreu em março de 2022, aos 76 anos , devido a complicações causadas pelo diabetes. Naquele ano, ela chegou a participar do último ensaio técnico da escola para o desfile. A histórica porta-bandeira nasceu em 1945, na cidade de São João do Nepomuceno, em Minas Gerais, e veio para o Rio de Janeiro nos anos 60 em busca de uma vida melhor.