Chiquinho Mestre-Sala foi seis vezes campeão do Carnaval com a Imperatriz desfilando com a mãe, Maria Helena - Reprodução / Redes Sociais

Chiquinho Mestre-Sala foi seis vezes campeão do Carnaval com a Imperatriz desfilando com a mãe, Maria HelenaReprodução / Redes Sociais

Publicado 29/09/2024 19:06 | Atualizado 29/09/2024 19:07

Rio - Chiquinho Mestre-Sala, de 60 anos, figura ilustre do Carnaval carioca, que está internado para tratar de uma infecção bacteriana , sofreu uma parada cardíaca, neste sábado (28), no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, na Zona Norte. O ícone da Imperatriz Leopoldinense segue em estado grave, segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES), e sedado.

Ao DIA, Kelly Carpinetti, mulher de Chiquinho, disse que a parada cardíaca durou 20 minutos e, depois das intervenções dos médicos, o marido se recuperou. O fato aconteceu quando o homem ia passar por uma tomografia para esclarecer a causa de sua infecção.

Neste domingo (29), Kelly voltou ao hospital para ter novidades sobre o quadro do marido. De acordo com ela, os médicos descartaram a dúvida do mestre-sala ter tido uma paralisia cerebral por causa da parada cardiorrespiratória.

"No sábado (28), ele tentou fazer a tomografia, mas não conseguiu. Teve uma parada cardíaca. Graças a Deus, a dúvida tele ter tido uma paralisia cerebral foi descartada. Seu quadro continua grave. Diminuiu a sedação ontem (sábado), mas hoje (domingo) ele ainda não está respondendo", contou.

Devido ao cenário, a mulher pediu que as pessoas continuem orando para Chiquinho. "Para Deus, nada é impossível. Peço a intensificação das orações para que tudo dê certo. A última palavra é de Deus. Então, temos que manter a fé e se manter de pé. É difícil, mas Deus está no controle", completou.

Chiquinho está internado na unidade desde o dia 17 de setembro, mas a luta contra a infecção começou no primeiro dia do mês. Atualmente, o mestre-sala está entubado e em coma induzido devido a uma sepse, ou seja, uma infecção bacteriana generalizada que se espalhou para os rins e para o pulmão.

Filho de Maria Helena

Chiquinho é filho de Maria Helena Rodrigues, eterna porta-bandeira da Imperatriz Leopoldinense. Desfilando juntos, eles foram campeões pela escola de Ramos em seis oportunidades: 1989, 1994, 1995, 1999, 2000 e 2001.

O mestre-sala atuou pela agremiação por 25 anos. Depois de sair da Verde e Branco, ele ainda desfilou pela Alegria da Zona Sul em 2006 e 2007. Posteriormente, voltou a sair na Imperatriz como Destaque.