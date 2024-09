Cariocas aproveitaram calor para ir à Praia do Arpoador, na Zona Sul, neste domingo (29) - Renan Areias/ Agência O Dia

Publicado 29/09/2024 17:47 | Atualizado 29/09/2024 17:52

Rio - A primeira semana de outubro começará ensolarada e com tempo quente na cidade do Rio, segundo a previsão do Sistema Alerta Rio. Apenas a partir da tarde de quinta-feira (3) que deve haver uma queda na temperatura, inclusive com possibilidade de chuva isolada no município.

Durante este domingo (29), penúltimo dia de setembro, cariocas e turistas puderam aproveitar as praias da cidade devido ao tempo aberto e estável. Na Praia do Arpoador, na Zona Sul, um dos cenários mais belos do município, os visitantes tomaram banho de mar, fizeram atividades físicas na orla e pegaram sol.

Os ventos variaram entre fracos e moderados no decorrer do dia. De acordo com o Alerta Rio, a temperatura registrada foi de 30,7ºC, às 12h55. Já a mínima foi de 16,9°C, às 00h50. Não há previsão de chuva para esta noite.



Entre esta segunda-feira (30) e quarta-feira (2), o céu deve continuar limpo, ficando parcialmente nublado em alguns momentos, mas sem previsão de chuva. A temperatura deve variar entre 36°C e 15°C, sendo a quarta o dia mais quente na projeção.

Especificamente entre terça-feira (1º) e quarta-feira (2), os ventos ficarão de moderados a fortes. Além disso, a umidade relativa do ar poderá apresentar valores entre 21% e 30% no período da tarde, o que significa que o ar estará muito seco.

Já na quinta-feira (3), o tempo deve mudar na cidade. O Alerta Rio prevê que o céu ficará nublado e a partir da tarde a chuva deve cair de forma isolada, de intensidade fraca a moderada, no município. A temperatura deve sofrer uma queda drástica, variando entre 27°C e 16°C.