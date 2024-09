Descolamento de pisos causou desespero em pessoa que estavam no Shopping Metropolitano - Reprodução / Redes Sociais

Descolamento de pisos causou desespero em pessoa que estavam no Shopping MetropolitanoReprodução / Redes Sociais

Publicado 29/09/2024 19:57 | Atualizado 29/09/2024 20:47

Rio - Pessoas que estavam na praça de alimentação do Shopping Metropolitano, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, viveram momentos de tensão, na tarde deste domingo (29), devido ao descolamento de pisos em um trecho do espaço.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostram as pessoas, incluindo idosas, desesperadas e se jogando no chão, além de gritaria. Uma das hipóteses levantadas pelo público é que os barulhos que aconteceram era tiroteio no local.

Veja o vídeo:

Procurado, o Shopping Metropolitano Barra informou que, por volta das 13h, ocorreu um descolamento de piso em um trecho na praça de alimentação, sem nenhum tiro no local. A direção destacou que a área foi prontamente isolada e a equipe de manutenção mobilizada imediatamente.

"Reforçamos que o incidente não compromete a segurança de nossos frequentadores. O Shopping Metropolitano Barra reafirma seu compromisso com a segurança e o bem-estar de seus visitantes e permanece à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais", informa a nota.