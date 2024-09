Bombeiros trabalharam para remover o corpo do homem em situação de rua da Praia do Diabo - Renan Areias/ Agência O Dia

Publicado 29/09/2024 17:06 | Atualizado 29/09/2024 17:49

Rio - Um homem em situação de rua foi encontrado morto, no início da tarde deste domingo (29), na Praia do Diabo, em Ipanema, na Zona Sul.

O corpo da vítima, ainda não identificada, estava coberto por mantas e deitado em um banco da praia. De acordo com o Corpo de Bombeiros, militares do 3º Grupamento Marítimo (Gmar), que fica em Copacabana, foram acionados para o local por volta das 12h45 e constataram o óbito.

Durante os trabalhos dos bombeiros, pedestres, indiferentes à morte do homem, caminhavam e apreciavam a vista da Praia do Diabo, entre a Praia do Arpoador e a Praia de Copacabana.

Uma equipe do 23º BPM (Leblon) também esteve no local. O caso foi registrado na 15ª DP (Gávea). De acordo com a Polícia civil, a investigação está em andamento para apurar as circunstâncias da morte e esclarecer todos os fatos.