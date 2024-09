O Spaghettilândia fechado, em registro deste domingo (29) - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 29/09/2024 15:08 | Atualizado 29/09/2024 16:12

Rio – Fundado em 1947, o tradicional restaurante de massas Spaghettilândia, no cruzamento das ruas Álvaro Alvim e Embaixador Regis de Oliveira, na Cinelândia, fechou as portas. Conhecido pela boa comida, sempre servida em generosas porções e o preço em conta, o estabelecimento, que fica bem próximo ao centenário Amarelinho e ao histórico Teatro Rival, testemunhou mais de sete décadas de efervescência cultural na região, sendo frequentado por políticos, artistas e trabalhadores de prédios comerciais do Centro. Agora, um cartaz na porta anuncia a venda do imóvel.

Com o esvaziamento econômico do Centro, o local passou a dar sinais de decadência nos últimos anos. O funcionário público aposentado Carlos Gil Monteagudo, de 80 anos, guarda muitas memórias do restaurante. Ele conta que gostava de ir ao local desde a adolescência. Além disso, sempre que encontrava oportunidades almoçava no restaurante acompanhado de Margarida, sua mulher de 74 anos, durante passeios pelo Centro do Rio. Carlos Gil gostava do canelone e ela, da lasanha.

"Na última vez que eu estive no Spaghettilândia com a Margarida, o restaurante estava cheio. Dá uma pena danada. Esses lugares são importantes, até para a memória do carioca", lamentou o aposentado.

A produtora cultural Leni Augusta, 67 anos, que promove rodas de samba na Rua Alcindo Guanabara, também na Cinelândia, há 16 anos, dentro do projeto "Samba Brilha", também demonstrou tristeza com a notícia. "É lamentável que isso esteja acontecendo porque o Spaghettilândia é uma grande referência de encontro, socialização, formulação política e cultural na Cinelândia", destacou.

Localizado também próximo à Câmara dos Vereadores e ao Theatro Municipal, o Spaghettilândia se notabilizou por receber figuras reconhecidas no meio político e da arte. "Várias são as personalidades famosas que já estiveram por lá e criaram obras importantes para a cultura, especialmente a de rua. É o caso de [compositores como] João Nogueira [1941-2000], Nei Lopes, entre tantas outras figuras nobres que por lá estiveram e valorizaram o espaço", lembrou Leni .

A produtora cultural também ressaltou que outros estabelecimentos de importância para o bairro tiveram o mesmo destino. "É lamentável não só pelo Spaghettilândia, mas por todos os bares que nos últimos anos, vêm sendo derrubados pela especulação e má gestão daquele espaço. É sempre constrangedor saber. Ficamos emocionalmente mal quando sabemos que mais um espaço de tradição da cidade do Rio de Janeiro está indo embora."

O restaurante era um ponto de encontro recorrente dos integrantes do projeto "Samba Brilha", de Leni, e fará falta nas programações do grupo, segundo ela. "O próprio movimento é uma construção coletiva frequentadora de todo aquele espaço, dos bares da região, com destaque para o Spaghettilândia, que era onde, na verdade, as pessoas procuravam no final da noite para resgatar suas energias após uma longa caminhada ali. Sempre frequentamos e é muito delicado para a gente saber desse fechamento."

Durante a pandemia, o restaurante parou por um período, no entanto, retomou suas atividades em seguida.

Procurado por O DIA, o proprietário do restaurante não foi encontrado para falar sobre o fechamento.

* Colaborou: Raphael Perucci