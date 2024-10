Douglas Rafael da Silva Pereira, o DG - Reprodução / TV Globo

Douglas Rafael da Silva Pereira, o DGReprodução / TV Globo

Publicado 17/10/2024 13:36

Rio - O Tribunal do Júri absolveu os sete policiais, nesta quarta-feira (16), pela morte do dançarino Douglas Rafael da Silva Pereira, o DG. Integrante do corpo de baile do programa "Esquenta", da TV Globo, ele foi encontrado morto após uma operação da PM no Pavão-Pavãozinho, em Copacabana, na Zona Sul do Rio, em 2014.

De acordo com o processo, durante a madrugada do dia 22 de abril de 2014, Walter Saldanha Correa Júnior - apontado como autor do disparo pelo inquérito da Polícia Civil - teria atirado contra Douglas enquanto ele saltava para o telhado de uma creche, tentando fugir do tiroteio.

Walter foi inocentado de todas as acusações. Ele chegou a ser preso preventivamente, porém sua defesa obteve um habeas corpus em 2015 e aguardava o julgamento em liberdade.

Os PMs Rodrigo Vasconcellos de Oliveira, Rodrigo dos Santos Bispo, Rafael D'Aguila do Nascimento, Alessandro da Silva Oliveira, Eder Palinhas Ribeiro e Evandro dos Santos Dias - que respondiam por falso testemunho - também foram absolvidos pelo crime.

DG trabalhou por quatro anos no programa e, na época, sua morte mobilizou toda a comunidade.

A morte de DG

Na noite do dia 21 de abril de 2014, um confronto entre policiais e traficantes aconteceu no Morro Pavão-Pavãozinho e atravessou a madrugada. Na manhã do dia 22, o corpo do dançarino foi encontrado dentro da creche Solar Meninos da Luz, com marcas da entrada de tiro nas costas e de saída, no ombro.

Segundo laudo do Instituto Médico Legal (IML), o dançarino morreu de "hemorragia interna decorrente de laceração pulmonar decorrente de ferimento transfixante do tórax. Ação pérfuro-contundente”.