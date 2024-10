Crime aconteceu na Estrada dos Bandeirantes, na altura de Vargem Grande - Reprodução / Google Street View

Crime aconteceu na Estrada dos Bandeirantes, na altura de Vargem GrandeReprodução / Google Street View

Publicado 17/10/2024 17:13 | Atualizado 17/10/2024 18:13

Rio - Um homem foi executado a tiros, no início da tarde desta quinta-feira (17), em Vargem Grande, na Zona Oeste. O crime ocorreu na Estrada dos Bandeirantes, uma das principais vias da região, que liga a Taquara ao Recreio dos Bandeirantes.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) foram acionados para a ocorrência. A área foi isolada e a perícia, solicitada.

De acordo com a Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga a morte da vítima, que ainda não foi identificada. Agentes realizaram perícia e fazem diligências para apurar a autoria do crime e esclarecer os fatos.



O assassinato aconteceu por volta das 13h. Depois do trabalho dos peritos, bombeiros do quartel da Barra da Tijuca foram ao local para remover o corpo. O Corpo de Bombeiros informou que o homem era negro e tinha, aproximadamente, 25 anos. O cadáver foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) Afrânio Peixoto, no Centro.