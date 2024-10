O caso aconteceu na unidade CENSE Maria Luíza Marcate Ramos - Reprodução / Google Street View

O caso aconteceu na unidade CENSE Maria Luíza Marcate RamosReprodução / Google Street View

Publicado 17/10/2024 17:45 | Atualizado 17/10/2024 18:11

Rio - Um jovem de 17 anos, que cumpria medida socioeducativa em uma unidade do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase), na Ilha do Governador, Zona Norte, morreu na manhã desta quinta-feira (17), enquanto dormia.

O caso aconteceu por volta das 6h. Dois internos que estavam no mesmo alojamento do adolescente pediram ajuda. Segundo informações divulgadas pelo Degase, o jovem foi socorrido pela equipe de plantão e enfermagem da unidade, que acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Os socorristas realizaram o atendimento emergencial, mas a vítima não resistiu. A suspeita da equipe que socorreu o rapaz é de que a morte tenha sido causada por uma broncoaspiração. No entanto, a confirmação depende do laudo do Instituto Médico Legal (IML).

Por meio de nota, o Degase informou que a equipe de assistência social foi enviada para o IML acompanhar o caso e prestar suporte à família do adolescente. Ele morava na Vila Kennedy, Zona Oeste.

O incidente ocorreu na unidade Cense Maria Luíza Marcate Ramos e está sendo monitorado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública e pelo Judiciário.