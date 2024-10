Torcidas entraram em conflito na Rua São Francisco Xavier - Reprodução

Publicado 17/10/2024 19:19

Rio - Torcedores de Flamengo e Fluminense se envolveram em uma briga generalizada na noite desta quinta-feira (17), nas proximidades do Maracanã, Zona Norte, horas antes do clássico. Quatro pessoas foram presas.

Imagens publicadas nas redes sociais mostram as conflitos na Rua São Francisco Xavier, na Tijuca. Os vídeos registram cenas de violência, com torcedores trocando agressões em meio ao trânsito, entre carros e ônibus.

Veja o vídeo:

Torcidas do Flamengo e Fluminense entram em confronto antes de clássico no Maracanã



Crédito: redes sociais pic.twitter.com/qpMRQky60b — Jornal O Dia (@jornalodia) October 17, 2024

Minutos antes, a Polícia Militar publicou no perfil do X, antigo Twitter, que agentes reforçam o policiamento no entorno do estádio do Maracanã. Segundo a corporação, três homens envolvidos nas agressões foram presos.

Em outro ponto, uma equipe prendeu um homem que estava com uma réplica de arma, próximo ao estádio. As ocorrências foram encaminhadas ao Juizado Especial do Torcedor e Grandes Eventos.

A partida acontece pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro e começou às 20h.