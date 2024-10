Luiz Gustavo da Silva Paixão, de 47 anos, foi assassinado em Seropédica - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 17/10/2024 19:54 | Atualizado 17/10/2024 20:02

Rio - O advogado Luiz Gustavo da Silva Paixão, de 47 anos, foi morto a tiros, na manhã de quarta-feira (16), em Seropédica, na Baixada Fluminense. De acordo com informações preliminares, criminosos usando roupas camufladas invadiram o sítio para assassiná-lo.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 24º BPM (Queimados) foram chamados para um homicídio ocorrido no bairro Carretão. No local, os militares encontraram o corpo de Luiz Gustavo e isolaram a área para perícia.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense. A Polícia Civil informou que as diligências estão em andamento para apurar a autoria e a motivação do crime.

A vítima tem cadastro regular no Cadastro Nacional dos Advogados (CNA), mantido pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Segundo o órgão, o endereço profissional do advogado é em Japeri, também na Baixada.

Luiz Gustavo já atuou em processos envolvendo crimes organizados, como constituição de milícia, e em casos julgados pelo Tribunal do Júri, como tentativa de homicídio.

Durante a carreira, o homem ocupou a vice-presidência da subseção Paracambi/Japeri no triênio 2019/2021. A subseção Seropédica da OAB, onde ele trabalhava atualmente, lamentou a morte do advogado.

"Expressamos aqui nossas sinceras condolências e rogamos a Deus que conforte o coração de familiares e amigos", diz a nota.