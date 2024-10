A praia do Arpoador é um cenário perfeito para o estúdio a céu aberto - Pedro Teixeira/Agência O Dia

Rio de Janeiro - Manhã de primavera linda no Rio de Janeiro. Arpoador, Zona Sul da Cidade. E você pensa que está todo mundo na praia, só se divertindo, tomando água de coco e se bronzeado? Ledo engano. Muita gente faz daquela praça, entre o Posto 7 e a Praia do Diabo, de visual adorável, um lugar para ganhar o pão nosso de cada dia. Que o diga o fotógrafo Marcio Eduardo, de 25 anos, morador do Parque União, no Complexo da Maré, em Bonsucesso, que todos os dias atravessa o túnel para exercer o seu ofício. Na quarta-feira (16) não foi diferente.Neste dia, ele estava fazendo um ensaio de moda com a modelo Jacqueline Fernandes, de 23 anos para uma marca de roupas com lojas no Nova América e no Barrashopping. Também estava acompanhado da profissional de marketing, Sabrina Klug, e da viodemaker Fernanda Lacerda.

Marcio explica que atualmente trabalha só com fotografia. "Sou fotógrafo profissional, vivo disso há cerca de dois anos, mas nunca fiz curso, eu fiz a escola da vida, nas ruas A renda vem toda daqui, mas já trabalhei em obra, em fast food. Comecei tirando foto do pessoal jogando altinho e futevôlei na praia, no Leme. Então o meu trabalho foi se expandindo. Os jogadores como João Gomes do Flamengo e o Vinícius Júnior foram vendo e gostando. Por conta desses famosos, eu fui ganhando novos públicos que foram me contratando para outras marcas. E assim, hoje em dia, não preciso ir atrás do cliente. Ele vê meu portfólio no Instagram (@cemclicksss) e me chama", diz Marcio Eduardo, que diariamente usa suas lentes para fotografar vários assuntos.

"Gosto de fazer de tudo um pouco. Não quero me prender a um tipo só. Eu gosto de fazer de tudo. Moda, esporte, jornalismo, e essa vibe daqui ao ar livre é ótima. No Rio de Janeiro falta muita coisa como educação e segurança, mas quando venho para a praia e olho essa vista é tudo muito bom".

Enquanto Marcio Eduardo falava comigo, a modelo Jacqueline Fernandes, de 23, se arrumava com o auxílio das outras duas profissionais: Sabrina e Fernanda Lacerda. Inclusa no mundo da moda ainda criança pelas mãos de sua mãe, ela, que não gostava muito da história na infância, hoje é profissional e já trabalhou para várias marcas do Rio de Janeiro.

"Atuo como modelo há 10 anos. Acho o Arpoador um belo cenário e no Rio de Janeiro temos outros também como Flamengo, Vidigal e Barra. Eu fui para a profissão meio por acaso. Minha mãe me colocava nos cursos mas eu odiava a câmera. Hoje gosto muito de ser fotografada. Sou meio ruim para falar, acho que prefiro modelar", disse ela, que trocou de roupa várias vezes para o ensaio fotográfico no estúdio a céu aberto.



Apesar de o trabalho ser sério, o clima descontraído ajudava ao grupo que parecia completamente entrosado. Risos não faltavam. Um videomaker, porém, mais tímido preferiu não dar entrevista. Sua colega de profissão, Fernanda Lacerda, de 27 anos, meio envergonhada, falou sobre o que faz em seu dia a dia. "Eu sou autônoma, aí eu trabalho direto com a Bruna Griphão também. Faço mais para marcas e pessoas do que evento, com as blogueiras.



Também compõe o grupo a publicitária Sabrina Klug, de 27 anos. Ela trabalha na área de marketing da Eplay Brands. "Tem loja no Barra Shopping, no Shopping Nova América, mas a gente tem o site também. É de multimarcas, a gente vende Farm., Adidas, New Balance, Converse, Kenner, enfim. Trabalho na empresa há dois anos, mas nem sempre fui da área de marketing. Cheguei agora. Eu estudo design de moda na Estágio de Sá, mas estou indo mais para o lado do marketing", diz Sabrina.

Vídeo institucional



E o estúdio a céu aberto serve até para quem não é modelo. A corretora de imóveis Fernanda Fernandes, de 29 anos, e o fotógrafo e videomaker Jonathan Barbosa Rocha, de 20 anos, estavam gravando um vídeo institucional da empresa, a AVEG imobiliária Boutique. “Nós trabalhamos com o mercado da Zona Sul, então estamos fazendo isso. Temos que mostrar o que o Rio tem de mais lindo e estamos fazendo um vídeo a respeito e para apresentar a nossa empresa’’.



Os mais atentos perceberam que o lugar, além de um estúdio a céu aberto, onde Caroina Alvim fazia seus cliques com um tripé aproveitando toda a paisagem da praia da Zona Sul Carioca, também serve de área de lazer, inclusive nos dias de semana. Quem gosta de surfe estava no mar, quem gosta de fazer exercícios ia mais para perto da praia do Diabo e quem só quer saber de relaxar aproveitava para ficar diante do mar pensando na vida. Melhor? Impossível.