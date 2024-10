Foi o tempo em que moradores e frequentadores não precisavam ter medo quando iam à praia da Barra - Renan Areais / Agência O Dia

Publicado 20/10/2024 00:00

São cinco horas da tarde de um dia de semana de muito sol na Barra da Tijuca. A ideia de João Paulo dos Santos, de 30 anos, era curtir com a namorada um final de tarde gostoso num dos muitos quiosques espalhados pela orla. O escolhido foi um situado no posto 7, mas o rapaz não teve muita sorte. Mal sentou-se na cadeira de praia, um dos atendentes do quiosque avisou que sua moto havia sido roubada. "Eu ainda tentei fazer alguma coisa, mas quando vi o cara estava armado com o maior trabuco", disse o funcionário do quiosque, que por motivos óbvios, preferiu não se identificar. O motociclista ficou chateado, mas como tinha seguro não se preocupou tanto. "Fazer o quê, não é?", disse João Paulo, resignado.

Esse caso não é único na Barra da Tijuca. Pelo contrário, assaltos e até assassinatos ocorrem faça sol ou chuva num local que já foi um paraíso para muitos. Considerada a Miami brasileira, há muito tempo que o bairro deixou de ser um lugar com total segurança para o desespero de moradores que pagam caro pelo aluguel ou propriedade e para os transeuntes e motoristas. Quem passa pela Avenida da Américas nem pensa em abrir a janela do carro pois pode ser assaltado, seja de manhã, tarde ou noite, e ficar sem seus pertences, principalmente aparelhos móveis de telefone.

Os condomínios de luxo também não fogem à regra. Uma jovem estava sentada em local estruturado aguardando um Uber e levaram o celular dela em frente do Condomínio Blue, em uma rua sem saída com segurança 24 horas. A jovem ficou assustada pois há pouco mais de um ano aconteceu um assassinato perto dali e há mais de dois um tiroteio, que deixou todos perplexos.

Dados do Instituto Segurança Pública (ISP) apontam um aumento de 13,4% no número de roubos a residência no município do Rio este ano. Foram 195 casos de janeiro a julho de 2024, frente aos 172 registrados no mesmo período de 2023. Já o total de roubos aumentou 27,3%.



Encontro de representantes



No mês passado, houve a 11ª reunião da Diretoria Biênio 2023/2025 do 31º Conselho Comunitário de Segurança que atende ao bairro e os adjacentes como Recreio e Vargem Grande e Pesquena. Coordenador do Barra Presente, o tenente Couto, afirmou que estão de volta as assistentes sociais para a Operação Segurança Presente e com isso em 13 dias foram realizados 1 atendimentos em sua área. O subcoordenador da Operação Recreio Presente, subtenente Bispo, falou sobre os índices do trabalho nos últimos 15 dias.

O subprefeito da Barra da Tijuca, Raphael Lima, disse que implantação do Sistema de Câmeras da Prefeitura reflete a preocupação da administração com a Segurança Pública.O Comandante do 31º BPM, coronel Silvio, narrou as ações do seu comando ao longo do período, falou da celebração de um convênio da PMERJ com o Detran e respondeu as demandas apresentadas, pela população da Barra e adjacências como Recreio, Vargem Grande e Pequena.

Também participaram da reunião a presidente do 31º CCS, Maria Lucia Mascarenhas, e os delegados Neilson dos Santos Nogueira e Rodrigo Barros, respectivamente da 16ª DP (Barra da Tijuca) e da 42ª DP (Taquara) além de Theo Salema, representante do Lajedo.



Trabalho rotineiro

Questionada sobre as ações que estão fazendo para que os assaltos diminuam na região, a Assessoria de Polícia Civil enviou o seguinte esclarecimento por email; “As delegacias da Polícia Civil realizam rotineiramente o trabalho de investigação dos casos registrados, bem como de recuperação e devolução de aparelhos de telefone celular roubados e furtados no estado do Rio de Janeiro. Recentemente, o Departamento-Geral de Polícia da Capital (DGPC) promoveu uma ação emblemática com a entrega de cerca de 500 celulares recuperados no decorrer de investigações conduzidas pelas delegacias do Rio.



No mês passado, uma ação da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM) e da 19ª DP (Tijuca) localizou 750 aparelhos produtos de crime, no Mercado Popular da Uruguaiana. Quatro pessoas foram presas. Em outra diligência, a equipe da 41ª DP (Tanque) prendeu o homem apontado como maior receptador de iPhones de Jacarepaguá. Com ele, foram apreendidos 28 aparelhos.



A Polícia Civil atua de forma integrada com as demais forças de segurança do estado para reprimir a prática de roubos e furtos, bem como a receptação dos aparelhos, atuando contra toda a cadeia criminosa. Agentes realizam diligências para identificar e responsabilizar criminalmente os envolvidos nesses delitos’’.



Saiba um pouco mais sobre Conselhos Comunitários de Segurança



Os Conselhos Comunitários de Segurança (Consegs) são canais de participação popular que tratam de assuntos ligados à Segurança Pública. São de caráter consultivo e deliberativo, sem fins lucrativos e de cooperação voluntária, e atuam como espaços para discussão e análise de problemas que impactam essa área. são grupos de pessoas de uma mesma comunidade que se reúnem para discutir, analisar, planejar e acompanhar a solução de seus problemas de Segurança, assim como estreitar laços de entendimento e cooperação entre as várias lideranças locais.

Diante disso, o Conselho Comunitário deve ser responsável por diagnosticar problemas das comunidades, possibilitando ações preventivas na área de segurança pública com realização de reuniões periódicas entre representantes das comunidades, igrejas, escolas e outras.